Son dakika transfer haberleri: Konyaspor Guilherme Sitya ile sözleşme imzaladı!

Spor Toto Süper Lig takımlarından Konyaspor'da transfer hareketliliği yaşanıyor. Yeşil-beyazlı kulüp yaptığı açıklamada, Brezilyalı defans oyuncusu Guilherme Sitya ile 2 yıllık yeni kontrat yapıldığını duyurdu.

Konyaspor'dan yapılan açıklama şöyle:

arabam.com Konyaspor'umuz, başarılı futbolcumuz Guilherme Sitya ile 2 yıllık sözleşme yeniledi. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda yapılan imza törenine, yöneticimiz Serkan Abaz katıldı. Yeşil-beyaz formamız ile bugüne kadar toplam 86 maça çıkan Guilherme, 5 gol 10 asistlik katkı yaptı.