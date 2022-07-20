Haberler Konyaspor Son dakika transfer haberleri: Konyaspor Guilherme Sitya ile sözleşme imzaladı!

Son dakika transfer haberleri: Konyaspor Guilherme Sitya ile sözleşme imzaladı!

Son dakika transfer haberleri... Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, Brezilyalı defans oyuncusu Guilherme Sitya ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Temmuz 2022 Çarşamba 14:25
Son dakika transfer haberleri: Konyaspor Guilherme Sitya ile sözleşme imzaladı!

Spor Toto Süper Lig takımlarından Konyaspor'da transfer hareketliliği yaşanıyor. Yeşil-beyazlı kulüp yaptığı açıklamada, Brezilyalı defans oyuncusu Guilherme Sitya ile 2 yıllık yeni kontrat yapıldığını duyurdu.

Konyaspor'dan yapılan açıklama şöyle:

arabam.com Konyaspor'umuz, başarılı futbolcumuz Guilherme Sitya ile 2 yıllık sözleşme yeniledi. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda yapılan imza törenine, yöneticimiz Serkan Abaz katıldı. Yeşil-beyaz formamız ile bugüne kadar toplam 86 maça çıkan Guilherme, 5 gol 10 asistlik katkı yaptı.

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