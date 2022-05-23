Haberler Konyaspor Konyaspor Bruno Paz'ı kadrosuna kattı

Konyaspor Bruno Paz'ı kadrosuna kattı

Spor Toto Süper Lig'i 3. sırada tamamlayan Konyaspor, yeni sezonun ilk transferini gerçekleştirdi. Yeşil-beyazlılar, Portekiz'in Sporting takımından 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Bruno Paz'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2022 Pazartesi 16:17
Konyaspor Bruno Paz'ı kadrosuna kattı

Spor Toto Süper Lig'i 3. sırada tamamlayan Konyaspor, yeni sezonun ilk transferini gerçekleştirdi. Yeşil-beyazlılar, Portekiz'in Sporting takımından 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Bruno Paz'ı 2+1 yıllığına kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

İttifak Holding Konyaspor'umuz, 24 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Bruno Paz ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

İstanbul'da gerçekleşen imza törenine, yöneticimiz Süleyman Oğuz katıldı.

Sporting Lizbon alt yapısından çıkan Paz, 2021-2022 sezonunu Portekiz'in Farense takımında kiralık olarak geçirdi. Bonservis bedeli ödemeden kadromuza dahil ettiğimiz Bruno Paz, geçen sezon 28 karşılaşmada forma giydi ve takımı adına 2 gol 2 asist katkı sağladı.


DİĞER
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri kimler? Şampiyonlar Ligi kuraları ne zaman çekilecek, maçlar ne zaman?
Yerli otomobil TOGG'da müthiş özellik! Yüz halinden ruh analizi!
F.Bahçe'den savunmaya sürpriz takviye! Portekiz...
Beşiktaş'a bu sözlerle veda etti!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Konyaspor'un anlaşmaya vardığı Bruno Paz formayı giydi!
Konyaspor'dan Abdülkerim açıklaması! Transferi...
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
Göç İdaresi Başkanlığı personel alımı ne zaman, başvuru şartları nedir?
AÖF SINAV SONUCU SORGULAMA
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Konyaspor'dan flaş transfer! Resmen açıklandı Konyaspor'dan flaş transfer! Resmen açıklandı 16:16
Çalımbay'dan iddialı açıklama! "Tarih yazacağız" Çalımbay'dan iddialı açıklama! "Tarih yazacağız" 16:03
Sözleşmesi uzatıldı! Bayern Münih'te... Sözleşmesi uzatıldı! Bayern Münih'te... 15:54
Uğurcan'dan dikkat çeken transfer açıklaması! Uğurcan'dan dikkat çeken transfer açıklaması! 15:53
Transferde flaş gelişme! Salih Uçan... Transferde flaş gelişme! Salih Uçan... 15:15
Liverpool'dan orta sahaya 19'luk yıldız! Liverpool'dan orta sahaya 19'luk yıldız! 15:14
Daha Eski
Devler Ligi'ne katılacak 26 takım belli oldu Devler Ligi'ne katılacak 26 takım belli oldu 15:09
Başkan Erdoğan'dan Etimesgut Belediye Ampute Spor Kulübü'ne tebrik Başkan Erdoğan'dan Etimesgut Belediye Ampute Spor Kulübü'ne tebrik 14:55
Türk takımları peşindeydi! İmzayı attı Türk takımları peşindeydi! İmzayı attı 14:43
Belçika - Türkiye maçı saat kaçta? Belçika - Türkiye maçı saat kaçta? 14:33
Hamburg - Hertha Berlin maçı saat kaçta? Hamburg - Hertha Berlin maçı saat kaçta? 14:16
Fethiyespor - İçel İdman Yurdu maçı saat kaçta? Fethiyespor - İçel İdman Yurdu maçı saat kaçta? 14:05