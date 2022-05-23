Konyaspor Bruno Paz'ı kadrosuna kattı

Spor Toto Süper Lig'i 3. sırada tamamlayan Konyaspor, yeni sezonun ilk transferini gerçekleştirdi. Yeşil-beyazlılar, Portekiz'in Sporting takımından 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Bruno Paz'ı 2+1 yıllığına kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
İttifak Holding Konyaspor'umuz, 24 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Bruno Paz ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.
İstanbul'da gerçekleşen imza törenine, yöneticimiz Süleyman Oğuz katıldı.
Sporting Lizbon alt yapısından çıkan Paz, 2021-2022 sezonunu Portekiz'in Farense takımında kiralık olarak geçirdi. Bonservis bedeli ödemeden kadromuza dahil ettiğimiz Bruno Paz, geçen sezon 28 karşılaşmada forma giydi ve takımı adına 2 gol 2 asist katkı sağladı.