Haberler Konyaspor Konyaspor - Rizespor maçı CANLI

Konyaspor - Rizespor maçı CANLI

Süper Lig'in 13. haftasında Konyaspor sahasında Rizespor'u konuk ediyor. Sezonun sürpriz ekiplerinden Konyaspor, rakibini mağlup edip zirve iddiasını sürdürmek istiyor. Rizespor da zorlu deplasmanda üç puan peşinde... Konyaspor - Rizespor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2021 Pazar 15:55
Konyaspor - Rizespor maçı CANLI

Süper Lig'in 13. haftasında heyecan devam ediyor. Konyaspor ile Rizespor karşı karşıya geliyor. Sezonun sürpriz ekiplerinden Konyaspor, rakibini mağlup edip zirve iddiasını sürdürmek istiyor. Rizespor da zorlu deplasmanda üç puan peşinde...


KONYASPOR - RİZESPOR MAÇI 11'LERİ

Konyaspor: Sehic, Skubic, Abdülkerim, Ahmet, Guilherme, Soner, Hadziahmetovic, Endri, Bytyqi, Serdar, Cikalleshi

Rizespor: Gökhan, Umar, Selim, Holmen, Cemali, Fabricio, Djokovic, Bolasie, Boldrin, Boyd, Pojhanpalo

KONYASPOR - RİZESPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Konyaspor - Rizespor maçı saat 16:00'da başladı ve beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.

DİĞER
Tescilli güzel Arzum Onan'dan oğlu Can'ın 22. yaş gününde duygusal paylaşım! Can Aslantuğ yakışıklılığı ile ilgi odağı oldu!
Rus askeri römorkörü ile anti-sabotaj botu Çanakkale Boğazı'ndan geçti
SON DAKİKA
Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor