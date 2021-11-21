Konyaspor - Rizespor maçı CANLI

Süper Lig'in 13. haftasında heyecan devam ediyor. Konyaspor ile Rizespor karşı karşıya geliyor. Sezonun sürpriz ekiplerinden Konyaspor, rakibini mağlup edip zirve iddiasını sürdürmek istiyor. Rizespor da zorlu deplasmanda üç puan peşinde...





KONYASPOR - RİZESPOR MAÇI 11'LERİ

Konyaspor: Sehic, Skubic, Abdülkerim, Ahmet, Guilherme, Soner, Hadziahmetovic, Endri, Bytyqi, Serdar, Cikalleshi

Rizespor: Gökhan, Umar, Selim, Holmen, Cemali, Fabricio, Djokovic, Bolasie, Boldrin, Boyd, Pojhanpalo

KONYASPOR - RİZESPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Konyaspor - Rizespor maçı saat 16:00'da başladı ve beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.