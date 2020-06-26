Konya 3 puana şartlandı
Yeşil-beyazlılarda Bülent Korkmaz, Beşiktaş karşısında galibiyetten başka bir şey düşünmüyor.
Ligde düşme hattında yer alan Konyaspor, Beşiktaş deplasmanında kazanıp zoru başararak bir an önce alt sıralardan kurtulmak istiyor. Teknik Direktör Bülent Korkmaz, kendilerini zorlu bir maçın beklediğini belirterek, "Ancak bu dönemden sonra rakip ayırt etmeden her maça galibiyet için çıkacağız.
İstanbul'dan güzel bir sonuçla ayrılarak moral bulmak istiyoruz. Sivas maçında farklı kazanacağımız maçı berabere bitirdik.
Beşiktaş karşısında hücumda dikkatli ve becerikli olursak galibiyetle döneceğimize yürekten inanıyorum" diye iddialı konuştu.
SON İDMANDA TAKTİK ÇALIŞTILAR
Konyaspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını yaptığı idmanla tamamladı. Teknik Direktör Bülent Korkmaz yönetimindeki antrenmanda tecrübeli çalıştırıcı, taktik çalışmalar üzerine yoğunlaştı. Korkmaz'ın Beşiktaş karşısında savunmanın göbeğinde de değişikliğe giderek, Anicic'in yerine Selim Ay ya da Ali Turan'dan birini tercih etmesi bekleniyor.
- 26.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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