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26 Haziran 2020, Cuma
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Konya 3 puana şartlandı

Konya 3 puana şartlandı

Yeşil-beyazlılarda , karşısında galibiyetten başka bir şey düşünmüyor.

Ligde düşme hattında yer alan , deplasmanında kazanıp zoru başararak bir an önce alt sıralardan kurtulmak istiyor. Teknik Direktör , kendilerini zorlu bir maçın beklediğini belirterek, "Ancak bu dönemden sonra rakip ayırt etmeden her maça galibiyet için çıkacağız.
'dan güzel bir sonuçla ayrılarak moral bulmak istiyoruz. Sivas maçında farklı kazanacağımız maçı berabere bitirdik.

Beşiktaş karşısında hücumda dikkatli ve becerikli olursak galibiyetle döneceğimize yürekten inanıyorum" diye iddialı konuştu.

SON İDMANDA TAKTİK ÇALIŞTILAR
Konyaspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını yaptığı idmanla tamamladı. Teknik Direktör Bülent Korkmaz yönetimindeki antrenmanda tecrübeli çalıştırıcı, taktik çalışmalar üzerine yoğunlaştı. Korkmaz'ın Beşiktaş karşısında savunmanın göbeğinde de değişikliğe giderek, Anicic'in yerine Selim Ay ya da 'dan birini tercih etmesi bekleniyor.

  1. 26.6.2020
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