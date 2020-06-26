Konya 3 puana şartlandı

Ligde düşme hattında yer alan Konyaspor, Beşiktaş deplasmanında kazanıp zoru başararak bir an önce alt sıralardan kurtulmak istiyor. Teknik Direktör Bülent Korkmaz, kendilerini zorlu bir maçın beklediğini belirterek, "Ancak bu dönemden sonra rakip ayırt etmeden her maça galibiyet için çıkacağız.

İstanbul'dan güzel bir sonuçla ayrılarak moral bulmak istiyoruz. Sivas maçında farklı kazanacağımız maçı berabere bitirdik.



Beşiktaş karşısında hücumda dikkatli ve becerikli olursak galibiyetle döneceğimize yürekten inanıyorum" diye iddialı konuştu.



SON İDMANDA TAKTİK ÇALIŞTILAR

Konyaspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını yaptığı idmanla tamamladı. Teknik Direktör Bülent Korkmaz yönetimindeki antrenmanda tecrübeli çalıştırıcı, taktik çalışmalar üzerine yoğunlaştı. Korkmaz'ın Beşiktaş karşısında savunmanın göbeğinde de değişikliğe giderek, Anicic'in yerine Selim Ay ya da Ali Turan'dan birini tercih etmesi bekleniyor.