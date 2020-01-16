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16 Ocak 2020, Perşembe
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Polonya seferi

İkinci yarıda alt sıralardan kurtulmak isteyen , transferde rotasını 'ya çevirdi.

İkinci yarıda alt sıralardan kurtulmak isteyen , transferde rotasını 'ya çevirdi. Polonya basını, yeşil-beyazlıların J.Bialystok kaptanı 28 yaşındaki ön libero Taras Romanczuk ve 29 yaşındaki sol bek Guilherme Haubert Sitya'ya teklif götürdüğünü öne sürdü. Görüşmelerin olumlu ilerlediği öğrenildi.
  1. 16.1.2020
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