Polonya seferi
İkinci yarıda alt sıralardan kurtulmak isteyen Konyaspor, transferde rotasını Polonya'ya çevirdi.
İkinci yarıda alt sıralardan kurtulmak isteyen Konyaspor, transferde rotasını Polonya'ya çevirdi. Polonya basını, yeşil-beyazlıların J.Bialystok kaptanı 28 yaşındaki ön libero Taras Romanczuk ve 29 yaşındaki sol bek Guilherme Haubert Sitya'ya teklif götürdüğünü öne sürdü. Görüşmelerin olumlu ilerlediği öğrenildi.
- 16.1.2020
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
Polonya seferi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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