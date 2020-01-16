“Gerçeklerle yüzleşiyoruz”
Konya Teknik Direktörü Aykut Kocaman, transfer için acı bir tablo çizdi. Kocaman, "Gerçeklerle yüzleşmeye başladı hem Konyaspor hem Türk futbolu. Sonuçta kota var, transfer yapalım derseniz ciddi para lazım. Oyuncuların hak edişleri, borç ve transfer ihtiyacı var, kolay çözülecek bir denklem değil" diye konuştu.
Konya Teknik Direktörü Aykut Kocaman, transfer için acı bir tablo çizdi. Kocaman, "Gerçeklerle yüzleşmeye başladı hem Konyaspor hem Türk futbolu. Sonuçta kota var, transfer yapalım derseniz ciddi para lazım. Oyuncuların hak edişleri, borç ve transfer ihtiyacı var, kolay çözülecek bir denklem değil" diye konuştu.
- 16.1.2020
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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