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16 Ocak 2020, Perşembe
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“Gerçeklerle yüzleşiyoruz”

“Gerçeklerle yüzleşiyoruz”

, için acı bir tablo çizdi. Kocaman, "Gerçeklerle yüzleşmeye başladı hem hem Türk futbolu. Sonuçta kota var, transfer yapalım derseniz ciddi para lazım. Oyuncuların hak edişleri, ve transfer ihtiyacı var, kolay çözülecek bir denklem değil" diye konuştu.

, için acı bir tablo çizdi. Kocaman, "Gerçeklerle yüzleşmeye başladı hem hem Türk futbolu. Sonuçta kota var, transfer yapalım derseniz ciddi para lazım. Oyuncuların hak edişleri, ve transfer ihtiyacı var, kolay çözülecek bir denklem değil" diye konuştu.
  1. 16.1.2020
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