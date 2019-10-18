Levan Shengelia “Kazanmak istiyoruz”
Konyaspor, Süper Lig’in 8. haftasında oynayacağı Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına devam etti. Konyasporlu Levan Shengelia, “Yukarılara tutunmak istiyorsak ciddi bir şekilde çıkıp mücadele etmemiz gerekiyor. Kazanmak istiyoruz” dedi.
Yeşil-beyazlı oyunculardan Levan Shengelia takım olarak yukarılara tutunma adına çok önemli bir maça çıkacaklarını ve kazanmak istediklerini söyledi. Konyaspor'un Kayacık Tesisleri'nde yaptığı antrenman öncesinde açıklamalarda bulunan Gürcü oyuncu Levan Shengelia, "Öncelikle kariyerim açısından Konyaspor'a gelmem çok önemli bir deneyim oldu. Çünkü çok iyi bir takıma geldim. İlk geldiğim zamanlarda biraz bocalayacak gibi oldum. Çünkü yeni bir takım, yeni takım arkadaşlarım ve çalışanlar olsun sıkıntı yaşayacağımı düşündüm. Ama buradaki gerçekten güzel arkadaşlıktan sonra adaptasyon durumunu çok çabuk tamamlayıp özgüveni de kazandım. Kendi açımdan mutluyum ve takıma adapte olduğumu düşünüyorum" diye konuştu.
Ligin 8. haftasında sahalarında oynayacakları Yeni Malatyaspor maçı ile ilgili de açıklamada bulunan Levan Shengelia, "Bizim açımızdan çok önemli bir müsabaka olacak. Çünkü lig tablosuna bakacak olursanız bütün takımlar birbirlerine yakınlar. Maçın önemini biliyoruz ve bu maçta kesinlikle galip gelmek istiyoruz. Yukarılara tutunmak istiyorsak ciddi bir şekilde çıkıp mücadele etmemiz gerekiyor. Kazanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.
Kayacık Tesislerinde, Teknik Direktör Aykut Kocaman ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleşen antrenman, koşu ve topla yapılan ısınma hareketleri ile başladı. İki gruba ayrılan oyuncular 10'a 10 oyun ve taktik çalışma ile antrenmanı tamamladı. Paolo Hurtado ise takımdan ayrı olarak fizyoterapist eşliğinde çalıştı.
- 18.10.2019
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Daum'dan asker selamına destek
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Yorum
SAYGILAR HOCAM SELAM OLSUN SİZE DAUM HOCAM. BATILI OLUPTA BİR SİZ ANLIYORSUNUZ TÜRKİYE Yİ. BİZ DE SİZİ BİR TÜRK GİBİ GÖRÜYORUZ VE SEVİYORUZ
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Milli boksörden Ünal Karaman'a ziyaret
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Şaban koç İnşallah aynı duyguları Ünal hocamızla Avrupa maçlarında yaşarız bacımız bıze bu duyguyu yaşattığı için kutluyorum NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE
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Marcao: Terim bir hocadan fazlası
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sevdamız GS ALLAH ALLAH ya
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