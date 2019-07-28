Konyaspor Twente'ye 1-0 mağlup oldu - Son dakika Atiker Konyaspor haberleri - Fotomaç
28 Temmuz 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Atiker Konyaspor Haberleri Konyaspor Twente'ye 1-0 mağlup oldu

Twente'ye 1-0 mağlup oldu

Konyaspor Twente'ye 1-0 mağlup oldu

İkinci etap kamp hazırlıklarını ’da sürdüren , ikinci özel maçında Hollanda Eredivisie takımlarından FC Twente ile karşılaştı. ekiplerinden Konyaspor, Twente ile yaptığı hazırlık maçını 1-0 kaybetti.

Fleringen'de saat 16.00'da başlayan mücadeleyi yaklaşık 300 civarında Konyasporlu taraftarlar ve Türk futbolseverler de takip etti. karşılaşmaya; , Nejc Skubic, , Petar Filipovic, Alper Uludağ, Marko Jevtovic, Jens Jonsson, Ali Yaşar, Ömer Ali Şahiner, , 11'i ile başladı. Karşılaşmanın ilk yarısında iki takımda gol pozisyonuna girmekte zorlanırken, ev sahibi ekibin geliştirdiği atakta kaleci Serkan Kırıntılı, yeşil beyazlıların Amir Hadziahmetovic ile yakaladığı fırsatta ise kaleci Drommel gole izin vermedi. İlk yarı 0-0 sona erdi.

İkinci yarıya hızlı başlayan taraf Konyaspor oldu. Yeşil beyazlılar 46'ncı dakikada Amir Hadziahmetovic ile gole çok yaklaştı. Hadziahmetoviç'in vuruşunda top kaleciden döndü. Dönen topu ikinci kez kaleye gönderen bu oyuncunun vuruşu az farkla auta gitti. Maçta ilk gol sesi 48'inci dakikada geldi. Gelişen FC Twente atağında Espinoza çaprazdan yaptığı vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi. 81'inci dakikada Konyasporlu Mücahit Can Akçay'ın şutu direkten döndü. Karşılaşmada başka gol olmazken mücadele Twente'nin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

  1. 28.07.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Konyaspor Twente'ye 1-0 mağlup oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN