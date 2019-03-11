Aykut Kocaman Beşiktaş maçı sonrası sinirlerine hakim olamadı
11 Mart 2019, Pazartesi
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maçı sonrası sinirlerine hakim olamadı

Aykut Kocaman Beşiktaş maçı sonrası sinirlerine hakim olamadı

, çalıştıkları yerlerden gol yediklerinin altını çizerken, hakemlere de büyük bir tepki gösterdi. Son dakika golüyle sahadan 3-2 mağlup ayrılan Kocaman, maç sonrası bir hayli sinirliydi.

Konyaspor , oyuncularına sitem etti. Kocaman, "En fazla dikkat etmemiz gereken şeyin, merkezde top kayıpları yapmamak olduğunu defalarca söylememe rağmen, 2 golü böyle yedik" dedi.

PENALTI VERİLMEDİ
Kocaman, ilk yarıyı özgüven kaybıyla götürdüklerini, 2. yarıda beraberliği yakalamalarına rağmen yine kaptırdıkları topla yenildiklerini belirtti. Amir'in pozisyonuyla ilgili hakemlere tepki gösteren tecrübeli hoca, "Sonuçta bir ihlal var orada" diye konuştu.

'HATA YAPTIK'
'nın Sırp orta sahası Jevtovic, 2 gol atmalarına kazanamadıklarını belirtti. Jevtovic, " gibi takımlara karşı hata yaparsanız gol atarlar. 2. yarı daha iyi oynadık. Mücadeleye devam edeceğiz" dedi.

Konya Teknik Direktörü Aykut Kocaman, yenilen ilk golde büyük hata yapan Abdou Razack Traore'yi 36'da oyundan aldı. Traore'nin yerine Amir girdi.

  1. 11.3.2019
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