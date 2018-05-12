Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın: "Beceremedik. Her şey bitmiş değil"
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında konuk ettiği Göztepe ile 1-1 berabere kalan Atiker Konyaspor'un teknik direktörü Sergen Yalçın, ligde kalmayı sonuna kadar hak ettiklerini belirterek, "Kazanıp işi büyük ölçüde bitirmek istiyorduk. Beceremedik. Her şey bitmiş değil." dedi.
Yalçın, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, kazanamadıkları için çok üzgün olduklarını söyledi.
Maçtan önce tüm planlarını kazanmak üzerine yaptıklarını anlatan Yalçın, şunları kaydetti:
"Bizim adımıza olumlu bir şeyin olmadığı ve tamamen kayıp olarak geçen bir ilk yarı oynadık. İkinci yarı üstünlüğü ele alarak başladığımız oyunda beklenmedik bir anda tamamen bir şans topuyla kalemizde golü gördük. Bu gol takımımızın direncini kırdı. Daha sonra toparlandık. Aslında tam zamanında gelen bir golle de eşitliği yakaladık. Oyunu çevirme adına önümüzde yeterli dakikalar vardı. Pozisyonlar bulduk ama olmadı."
Yalçın, kazanmaları gereken bir maçtan 1 puanla ayrıldıklarını belirterek, "Kazanıp işi büyük ölçüde bitirmek istiyorduk. Beceremedik. Her şey bitmiş değil. Önümüzdeki maça hazırlanacağız. Elimizden geleni değil, daha fazlasını yaparak ligde kalacak sonucu alacağımıza inanıyoruz." ifadelerini kullandı.
Atiker Konyaspor'da şimdiye kadar önemli işler yaptıklarını aktaran Yalçın, "Atiker Konyaspor, bu ligde kalmayı, olmayı sonuna kadar hak eden büyük bir camia. Taraftarıyla, takımıyla, tesisleriyle, yönetimiyle gerçekten bunu sonuna kadar hak ediyor. Bizim tek düşüncemiz bunu başarmak ve yeni sezonda da Atiker Konyaspor'un Süper Lig'deki mücadelesine devam etmesini sağlamak." değerlendirmesinde bulundu.
Yalçın, maçın hakemi Ümit Öztürk ile ilgili, şunları söyledi:
"Tam bir deplasman takımının istediği gibi maçı yönetti. Oyunun başlarında Selçuk'un Eto'o'ya yaptığı hareket direkt kırmızı kart. Sarı kart bile vermedi. Selçuk sarı kart görse sonraki sarı kartın ardından oyundan atılacaktı. Her harekete faul çaldı. Ceza sahamız etrafındaki her pozisyonda düdük çaldı. Ben bu kadar fazla düdük çalan bir hakem daha görmedim. Herhalde bu maçı yönetmek için gerekli konsantrasyon kendisinde yoktu. Bu da açıkça görüldü. Biraz daha dikkat etmeli diyeceğim ama zaten sezonun sonuna geldik.
- 13.5.2018 01:31
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