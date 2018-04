Ahmet Baydar: "Bursa’yı yeneceğiz"

Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü, deplasmanda yapacakları Bursaspor maçı öncesi iddialı açıklamalarda bulundu. Son haftalarda çok iyi bir performans sergilediklerini belirten, "Oynadığı disiplinli futbol, mücadele gücü, her maçta girdiği sayısız net pozisyonuyla son haftaların flaş takımı'dur. Her maçta kalesinde gol gören bir takımdanbir takım haline geldik. Bu siyah ile beyaz arasındaki büyük fark kadar önemlidir. Yani mevcut kadronun takım savunmasını doğru kurgu ve oyuncularla doğru bir şekilde yapılabildiğini de görmüş olduk. Şimdi önümüzde 4 müsabaka daha var. Önce Bursa 'yı yenmeyi, sonra her maçı tek tek değerlendirip sonuca ulaşmayı istiyoruz" diye konuştu. Ahmet Baydar : "Takımın hem moral motivasyonu üst düzeyde hem de futbolcularımızın özgüveni artmış durumda. Karşımızdaki rakibin kim olduğunun bu saatten sonra hiç önemi yok. Biz kendi oyun kalitemizi sahaya yansıttığımız sürece kazanamayacağımız maç yok. Çok iyi bir takımız ve kalitemizi Sergen hocayla birlikte daha net bir şekilde ortaya koymaya başladık." Süper Lig 'in 25. haftasında Teknik Direktör Mehmet Özdilek ile yollarını ayıran Konyaspor, ateşten gömleği'a giydirmişti. Yalçın, ilk maçında G.Saray'a kök söktürse de sahadan 2-1 yenik ayrılmıştı. Yalçın, ardından çıktığıKonyaspor, evinde Kayseri Sivas ve Kasımpaşa 'yı yenerken, Osmanlı ile Antalya deplasmanlarından 1'er puanla ayrıldı.