Ahmet Baydar: "Bursa’yı yeneceğiz"
Başkan Yardımcısı Ahmet Baydar, “Son haftaların flaş takımı Konyaspor’dur” dedi.
Konyaspor Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Ahmet Baydar, deplasmanda yapacakları Bursaspor maçı öncesi iddialı açıklamalarda bulundu. Son haftalarda çok iyi bir performans sergilediklerini belirten Baydar, "Oynadığı disiplinli futbol, mücadele gücü, her maçta girdiği sayısız net pozisyonuyla son haftaların flaş takımı Konyaspor'dur. Her maçta kalesinde gol gören bir takımdan kalesini 5 maçtır gole kapatan bir takım haline geldik. Bu siyah ile beyaz arasındaki büyük fark kadar önemlidir. Yani mevcut kadronun takım savunmasını doğru kurgu ve oyuncularla doğru bir şekilde yapılabildiğini de görmüş olduk. Şimdi önümüzde 4 müsabaka daha var. Önce Bursa'yı yenmeyi, sonra her maçı tek tek değerlendirip sonuca ulaşmayı istiyoruz" diye konuştu.
ÖZGÜVEN TAVAN YAPTI
Ahmet Baydar: "Takımın hem moral motivasyonu üst düzeyde hem de futbolcularımızın özgüveni artmış durumda. Karşımızdaki rakibin kim olduğunun bu saatten sonra hiç önemi yok. Biz kendi oyun kalitemizi sahaya yansıttığımız sürece kazanamayacağımız maç yok. Çok iyi bir takımız ve kalitemizi Sergen hocayla birlikte daha net bir şekilde ortaya koymaya başladık."
SERGEN YALÇIN'LA 6 MAÇ 11 PUAN
Süper Lig'in 25. haftasında Teknik Direktör Mehmet Özdilek ile yollarını ayıran Konyaspor, ateşten gömleği Sergen Yalçın'a giydirmişti. Yalçın, ilk maçında G.Saray'a kök söktürse de sahadan 2-1 yenik ayrılmıştı. Yalçın, ardından çıktığı 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Konyaspor, evinde Kayseri, Sivas ve Kasımpaşa'yı yenerken, Osmanlı ile Antalya deplasmanlarından 1'er puanla ayrıldı.
ÖZGÜVEN TAVAN YAPTI
Ahmet Baydar: "Takımın hem moral motivasyonu üst düzeyde hem de futbolcularımızın özgüveni artmış durumda. Karşımızdaki rakibin kim olduğunun bu saatten sonra hiç önemi yok. Biz kendi oyun kalitemizi sahaya yansıttığımız sürece kazanamayacağımız maç yok. Çok iyi bir takımız ve kalitemizi Sergen hocayla birlikte daha net bir şekilde ortaya koymaya başladık."
SERGEN YALÇIN'LA 6 MAÇ 11 PUAN
Süper Lig'in 25. haftasında Teknik Direktör Mehmet Özdilek ile yollarını ayıran Konyaspor, ateşten gömleği Sergen Yalçın'a giydirmişti. Yalçın, ilk maçında G.Saray'a kök söktürse de sahadan 2-1 yenik ayrılmıştı. Yalçın, ardından çıktığı 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Konyaspor, evinde Kayseri, Sivas ve Kasımpaşa'yı yenerken, Osmanlı ile Antalya deplasmanlarından 1'er puanla ayrıldı.
- 26.4.2018
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
-
TFF Fenerbahçe-Beşiktaş maçıyla ilgili kararını açıkladı: İşte derbinin oynanacağı tarih...
Toplam 2
Yorum
Kartal Beşiktaş seyircisi niye gitmiyor?
-
Fenerbahçe'den TFF'nin karanına yönelik ilk açıklama
Toplam 1
Yorum
TARAFTAR Şampiyon FENERBAHÇE.
-
TFF Fenerbahçe-Beşiktaş maçıyla ilgili kararını açıkladı: İşte derbinin oynanacağı tarih...
Toplam 2
Yorum
TARAFTAR Hayırlısı olsun , spor dostluk , kardeşlik ve barıştır.
Ahmet Baydar: "Bursa’yı yeneceğiz" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.