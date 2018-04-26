Ahmet Baydar: "Bursa’yı yeneceğiz" – Fotomaç – 26 Nisan 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    26 Nisan 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    : "’yı yeneceğiz"

    Ahmet Baydar: "Bursa’yı yeneceğiz"

    Başkan Yardımcısı , “Son haftaların flaş takımı ’dur” dedi.

    Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Ahmet Baydar, deplasmanda yapacakları maçı öncesi iddialı açıklamalarda bulundu. Son haftalarda çok iyi bir performans sergilediklerini belirten Baydar, "Oynadığı disiplinli futbol, mücadele gücü, her maçta girdiği sayısız net pozisyonuyla son haftaların flaş takımı Konyaspor'dur. Her maçta kalesinde gol gören bir takımdan kalesini 5 maçtır gole kapatan bir takım haline geldik. Bu siyah ile beyaz arasındaki büyük fark kadar önemlidir. Yani mevcut kadronun takım savunmasını doğru kurgu ve oyuncularla doğru bir şekilde yapılabildiğini de görmüş olduk. Şimdi önümüzde 4 müsabaka daha var. Önce 'yı yenmeyi, sonra her maçı tek tek değerlendirip sonuca ulaşmayı istiyoruz" diye konuştu.

    ÖZGÜVEN TAVAN YAPTI
    : "Takımın hem moral motivasyonu üst düzeyde hem de futbolcularımızın özgüveni artmış durumda. Karşımızdaki rakibin kim olduğunun bu saatten sonra hiç önemi yok. Biz kendi oyun kalitemizi sahaya yansıttığımız sürece kazanamayacağımız maç yok. Çok iyi bir takımız ve kalitemizi Sergen hocayla birlikte daha net bir şekilde ortaya koymaya başladık."

    SERGEN YALÇIN'LA 6 MAÇ 11 PUAN
    'in 25. haftasında Teknik Direktör Mehmet Özdilek ile yollarını ayıran Konyaspor, ateşten gömleği Sergen Yalçın'a giydirmişti. Yalçın, ilk maçında G.Saray'a kök söktürse de sahadan 2-1 yenik ayrılmıştı. Yalçın, ardından çıktığı 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Konyaspor, evinde , ve 'yı yenerken, Osmanlı ile deplasmanlarından 1'er puanla ayrıldı.
    1. 26.4.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Ahmet Baydar: "Bursa’yı yeneceğiz" haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN