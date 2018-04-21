Konyaspor, Kasımpaşa maçına hazır – Fotomaç – 21 Nisan 2018
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    21 Nisan 2018, Cumartesi
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    Konyaspor, maçına hazır

    Konyaspor, Kasımpaşa maçına hazır

    , yarın sahasında karşılaşacağı maçının hazırlıklarını tamamladı.

    , yarın sahasında karşılaşacağı maçının hazırlıklarını tamamladı.

    'in 30'uncu haftasında yarın sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Atiker Konyaspor, bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

    Teknik direktör yönetiminde yapılan antrenmana dünkü antrenmanda sakatlanan ve yapılan kontrollerinin ardından Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek olan Ömer Ali Şahiner katılmadı. Isınma ve 8'e 2 ile başlayan antrenman el topu ve reaksiyon-sürat çalışması ile devam etti. Antrenman duran top çalışması ile sona erdi.

    1. 21.4.2018 18:42
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