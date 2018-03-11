"Penaltı değil dediler penaltı verdiler"

Galatasaray'ın Konyaspor'u 2-1 yendiği mücadelede Bafetimbi Gomis'in ilk yarıda kaçırdığı penaltıya neden olan Selim Ay, karşılaşmanın ardından verilen karar nedeniyle isyan etti.

Selim Ay, federasyonun 5 gün önce verdiği seminerde pozisyonun penaltı olmadığı yönünde kendilerine bilgi verildiğini belirtirken, "Bu sene başı kuralın değiştiğini söylediler bize. Vücudun bir yerinden sekince penaltı değil dediler. Hafta içi de seminer verdiler federasyondan gelerek. Üstüne basa basa 2 kez sordum. İçerideki Beşiktaş maçında Pepe'nin bir pozisyonu vardı. Benim ayağımı çarptıktan sonra dirseğimin altından gelen bir pozisyon. Bugün bize, yarın başkasına. Pepe'nin pozisyonunu da örnek veriyorum. Gerginlik için söylemiyorum. Bu sene başı değişen bir karar, biraz daha dikkat edilsin" ifadelerini kullandı.



