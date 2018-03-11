"Penaltı değil dediler penaltı verdiler"
Konyaspor'da Selim Ay, Galatasaray maçında kendisinin içinde olduğu penaltı pozisyonu için konuştu.
Galatasaray'ın Konyaspor'u 2-1 yendiği mücadelede Bafetimbi Gomis'in ilk yarıda kaçırdığı penaltıya neden olan Selim Ay, karşılaşmanın ardından verilen karar nedeniyle isyan etti.
Selim Ay, federasyonun 5 gün önce verdiği seminerde pozisyonun penaltı olmadığı yönünde kendilerine bilgi verildiğini belirtirken, "Bu sene başı kuralın değiştiğini söylediler bize. Vücudun bir yerinden sekince penaltı değil dediler. Hafta içi de seminer verdiler federasyondan gelerek. Üstüne basa basa 2 kez sordum. İçerideki Beşiktaş maçında Pepe'nin bir pozisyonu vardı. Benim ayağımı çarptıktan sonra dirseğimin altından gelen bir pozisyon. Bugün bize, yarın başkasına. Pepe'nin pozisyonunu da örnek veriyorum. Gerginlik için söylemiyorum. Bu sene başı değişen bir karar, biraz daha dikkat edilsin" ifadelerini kullandı.
- 11 Mart 2018, Pazar
- Güncelleme: 23:19
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Serdar Aziz'den şok küfür
Toplam 1
Yorum
Aslan IYIKI SADECEKÜFÜR ETMIS HAKEM RESMEN GALATASARAYIN 2 HAFTASINI YOK ETMEYE CIKMIS SABIRLI FUTBOLCULARIMIZ VARMIS!
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Erman Toroğlu: Ben olsam Gomis'e attırmazdım
Toplam 1
Yorum
kim atarsa atsın kurtarabilirdi skor 0-1 iken gomisin atması yanlış skor 3-0 iken atsın ama skor aleyhimize iken selçuk atmalıydı ancak serkan o kadar ballıydiki bu akşam
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Sinan Gümüş 3 puan altın!
Toplam 1
Yorum
Aslan IYI OYNARSAN SANSSIZLIGIDA RAKIBIN YAVASLATMA TAKTIGINE YARDIMCI OLAN HAKEMLERIDE YENERSIN!
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