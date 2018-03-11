"Penaltı değil dediler penaltı verdiler" – Fotomaç – 11 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    11 Mart 2018, Pazar
    OYUN ENGLISH

    "Penaltı değil dediler penaltı verdiler"

    "Penaltı değil dediler penaltı verdiler"

    'da , maçında kendisinin içinde olduğu penaltı pozisyonu için konuştu.

    'ın 'u 2-1 yendiği mücadelede Bafetimbi Gomis'in ilk yarıda kaçırdığı penaltıya neden olan , karşılaşmanın ardından verilen karar nedeniyle isyan etti.

    Selim Ay, federasyonun 5 gün önce verdiği seminerde pozisyonun penaltı olmadığı yönünde kendilerine bilgi verildiğini belirtirken, "Bu sene başı kuralın değiştiğini söylediler bize. Vücudun bir yerinden sekince penaltı değil dediler. Hafta içi de seminer verdiler federasyondan gelerek. Üstüne basa basa 2 kez sordum. İçerideki Beşiktaş maçında Pepe'nin bir pozisyonu vardı. Benim ayağımı çarptıktan sonra dirseğimin altından gelen bir pozisyon. Bugün bize, yarın başkasına. Pepe'nin pozisyonunu da örnek veriyorum. Gerginlik için söylemiyorum. Bu sene başı değişen bir karar, biraz daha dikkat edilsin" ifadelerini kullandı.

    1. 11 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 23:19
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    "Penaltı değil dediler penaltı verdiler" haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN