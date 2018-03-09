"18 puan bizi ligde tutar"
Samuel Eto'o ve Jahovic transferleriyle devre arasının dikkat çekici ekibi olan ancak alınan sonuçların ardından Teknik Direktör Mehmet Özdilek'le yollarını ayırıp göreve Sergen Yalçın'ı getiren Atiker Konyaspor'da Başkan Yardımcısı Celalettin Çakıcı, açıklamalarda bulundu. Sergen Yalçın'ın gerek futbolculuk gerekse de teknik direktörlük dönemindeki futbol zekasının bu tercihte en büyük sebep olduğunu söyleyen Celalettin Çakıcı, "Sergen Hoca gelir gelmez takıma dokundu. 2 gündür antrenmanlara çıkıyor ve takımdaki enerjiyi hissediyoruz. Bu durumun sahaya yansıması gerekiyor. Yapılan transferlerin ardından mazeretimiz kalmadı. Ligde 10 maçımız var ve bunların hepsi final havasında. Futbolcular, teknik ekip ve yönetim olarak mazeretimiz yok. Bu hafta Galatasaray ile oynayacağız. Enerjisi yüksek bir takıma karşı sahaya çıkacağız. Sonucu futbolcular belirleyecek. Biz bu maça çok iddialı geliyoruz. Kaybedecek fazla bir şeyimiz yok ama kazanacak çok şeyimiz var. Galatasaray maçında alınacak iyi bir sonuç, futbolcuların da moral motivasyonu açısından çok önemli" ifadelerini kullandı.
"18 puan bizi ligde tutar"
Yönetim olarak hoca değişikliği döneminde futbolcularla bir araya gelmediklerini söyleyen Çakıcı, "Sergen Yalçın'ın bu dönemde futbolcularla bir arada olması için biz de yönetim olarak azami çaba gösterdik. Hocanın işine karışmamak için futbolcularla biz bir araya gelmedik. Sergen Hoca, gelir gelmez oyuncularla toplantılar yaptı. İşin psikolojik kısmıyla da yakından ilgileniyor. Bakıldığı zaman takımımızın da ciddi bir gücü var ama sahaya yansıtamadık şu ana kadar. İyi bir kadromuz var ve kalan maçlarda gerçek performansımızı sergileyeceğimize inanıyorum. Geride kalan haftalarda toplayacağımız 18 puan bizi rahatlıkla ligde tutar. Bu dönemde teknik ekiple futbolcuların birleşimi çok önemli" dedi.
Son olarak şampiyonluk yarışıyla ilgili de konuşan Çakıcı, "Son yıllarda görmediğimiz bir yarış var. Alt sıralardaki takımların alacağı sonuçlar bu yarışı etkiliyor. ilk 4 sıradaki takımlardan hangisi şampiyon olursa şaşırmam. Bakıldığı zaman 4. sırada bulunan Fenerbahçe'nin fikstür avantajı dikkat çekiyor" diyerek sözlerini tamamladı.
- 09 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 10:50
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Savunma erteleme yok ceza var!
Toplam 8
Yorum
arsen l. Ne Canere ,ne Pepeye ne Taliscaya ne Quresmaya verdiğiniz cezalar Ne Van persieye,ne fernandoya vermediğiniz cezalar BJK yi engelleyemez.
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''Para için değil forma için oynadık!''
Toplam 3
Yorum
Gslı Neden gittin ki..Hayır city e united a gitsen anlayacağım..Gittiğin takım yerlerde..Umarım daha iyi yerlere gelirsinde bizede para gelir
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Savunma erteleme yok ceza var!
Toplam 8
Yorum
BEŞİKTAŞ KATILIYORUM GELDİĞİ GÜNDEN BERİ SÖYLÜYORUM LENSİN TEK EKSİĞİ MAÇ EKSİKLİĞİ OLMASIDIR...
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