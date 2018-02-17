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    17 Şubat 2018, Cumartesi
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    'dan flaş açıklama: ''Haksızlığa uğrayan biziz...''

    Konyaspor'dan flaş açıklama: ''Haksızlığa uğrayan biziz...''

    Atiker Başkan Yardımcısı Ahmet Baydar, dün akşam oynanan ve 1-1 sona eren maçının ardından flaş açıklamalarda bulundu. Hakem hatalarıyla tartışılan maçın ardından resmi siteden yapılan açıklamada, ''Haksızlığa uğrayan biziz yaygarayı yapan başkaları'' denildi.

    İşte o açıklama:

    1. 17 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 13:36
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