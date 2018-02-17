Konyaspor'dan flaş açıklama: ''Haksızlığa uğrayan biziz...''
- 17 Şubat 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 13:36
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Abdullah Yılmaz hakemliği bıraktı
Toplam 6
Yorum
ee tff başkanı ve mhk başkanı futbolun başından gitmedikçe dalga dümen devam eder
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Alper Ulusoy katliamı
Toplam 48
Yorum
Karakartal Kıskançlığınızdan,kuduruyorsunuz.İnsanın içinde hasedlik ve art niyet varsa o insana laf anlatamazsınız. Kulaklar sağır,gözler kör olur.
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Alper Ulusoy katliamı
Toplam 48
Yorum
sam Demekki bu yuzden Aykut 76 puanla sampiyonuz diyor buyuk yerden garanti verilmis artik MHK istifa demiyor masa altindaistedigini almislar
Konyaspor'dan flaş açıklama: ''Haksızlığa uğrayan biziz...'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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