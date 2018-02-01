"Taraftarımız bugün harikaydı..."

Taraftarımız bugün harikaydı. Çok iyi destek verdiler. Pazar günü de bekliyorum. Kupa maçları çok önemli. İddialı takımlardan birisiyle oynadık. Kadroda rotasyona gittik. Galatasaray topa hakim olmak isteyen bir takım. Duran toptan da gol bulduk. İkinci yarıda top bizdeyken gol yedik. 1-1'den sonra duran toptan gol yedik. Oyunu bırakmamak önemliydi.

"Jahovic bizim için büyük bir güç olacak..."

2-1'den sonra Pazar'ı da düşündük. Değişiklikler yaptım. Jahovic, bizim için büyük güç olacak. İkinci yarıda Eto'o, Volkan ve ondan çok büyük beklentimiz var. Takımla uyuşmaları anlamında umut verdiler.

"Bir galibiyet bizi üst tura taşıyacak..."

Şimdi turu ikinci maça taşıdık. Bir galibiyet bizi üst tura taşıyacak. Hiçbir maç kolay değil. Bugün de lig ikincisiyle oynadık. Pazar günü de liderle kendi evimizde oynayacağız. Pazar günü taraftarın desteği çok önemli. Jahovic hazır, Eto'o'nun ufak tefek sorunları var. Alacağımız her puan çok önemli. Rakibin ne yapacağı değil, bizim ne yapacağımız önemli. Kazanmak istiyoruz.