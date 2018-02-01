Özdilek: "Bir galibiyet bizi üst tura taşıyacak"
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Atiker Konyaspor, sahasında Galatasaray ile 2-2 berabere kaldı.
"Taraftarımız bugün harikaydı..."
Taraftarımız bugün harikaydı. Çok iyi destek verdiler. Pazar günü de bekliyorum. Kupa maçları çok önemli. İddialı takımlardan birisiyle oynadık. Kadroda rotasyona gittik. Galatasaray topa hakim olmak isteyen bir takım. Duran toptan da gol bulduk. İkinci yarıda top bizdeyken gol yedik. 1-1'den sonra duran toptan gol yedik. Oyunu bırakmamak önemliydi.
"Jahovic bizim için büyük bir güç olacak..."
2-1'den sonra Pazar'ı da düşündük. Değişiklikler yaptım. Jahovic, bizim için büyük güç olacak. İkinci yarıda Eto'o, Volkan ve ondan çok büyük beklentimiz var. Takımla uyuşmaları anlamında umut verdiler.
"Bir galibiyet bizi üst tura taşıyacak..."
Şimdi turu ikinci maça taşıdık. Bir galibiyet bizi üst tura taşıyacak. Hiçbir maç kolay değil. Bugün de lig ikincisiyle oynadık. Pazar günü de liderle kendi evimizde oynayacağız. Pazar günü taraftarın desteği çok önemli. Jahovic hazır, Eto'o'nun ufak tefek sorunları var. Alacağımız her puan çok önemli. Rakibin ne yapacağı değil, bizim ne yapacağımız önemli. Kazanmak istiyoruz.
- 01 Şubat 2018, Perşembe
- Güncelleme: 23:47
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Fenerbahçeli yıldız 3 hafta yok!
Toplam 2
Yorum
fbcan fenerbahçenin sağlık ekibinin diplomaları hakkında şüphelerim var ligin en fazla ve en uzun süreli sakatlıkları fenerbahçede oluyor
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Galatasaray açıkladı! İşte Nagatomo'nun maliyeti
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candemir türk piyasasına göre ucuz ama kadroya giremeyen futbolcu için pahalı bonuslar gereksiz.
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"Parayı değil Beşiktaş'ı seçtim"
Toplam 5
Yorum
osman ben de olsam üç aşağı beş yukarı aynı parayı alacağım kulüpler içinde iyi insanların bulunduğu huzurla çalışacağım kulüpte oynamak isterdim.
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