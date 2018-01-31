Atiker Konyaspor'da Eto'o ilk antrenmanına çıktı
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında yarın Galatasaray'ı konuk edecek olan Atiker Konyaspor, hazırlıklarını tamamlarken, yeni transfer Samuel Eto'o da idmana gelerek takım arkadaşlarıyla tanıştı.
- 31 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 20:13
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G.Saray'ın yeni transferini İtalyan gazeteci yorumladı!
Toplam 1
Yorum
galah oldu iki Latovici....iyi oysa inter verirmi
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İmza töreninde Nuri Alço sürprizi!
Toplam 2
Yorum
nuri abi ya abi bu Ümit Özat çok abuk subuk konuşuyor bunun gazozuna bir ilaç koy da sussun fnere şirin gözükeceğim diye sürekli saçmalıyor.
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Başakşehir'den bir transfer çalımı daha!
Toplam 11
Yorum
kıskananlar çatlasın 4 büyük hegomanyasına SON,,,,, şampiyon BAŞAKŞEHİR
Atiker Konyaspor'da Eto'o ilk antrenmanına çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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