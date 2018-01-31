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    31 Ocak 2018, Çarşamba
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    'da Eto'o ilk antrenmanına çıktı

    Atiker Konyaspor'da Eto'o ilk antrenmanına çıktı

    Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında yarın 'ı konuk edecek olan , hazırlıklarını tamamlarken, yeni transfer 'o da idmana gelerek takım arkadaşlarıyla tanıştı.

    , Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında evinde konuk edeceği maçının hazırlıklarını tamamladı. Kayacık Tesisleri'nde, Teknik Direktör Mehmet Özdilek yönetimindeki antrenman öncesinde yeni transferler 'o Özdilek tarafından oyuncularla tanıştırıldı. Koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenman gol ve şut çalışması ile sona erdi.
    1. 31 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 20:13
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