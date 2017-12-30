Konya, Zengin’in peşinde

Hücum hattına 4 transfer yapacak Konyaspor, Eskişehirspor’la alacaklarına karşılık kontratını feshetmeye hazırlanan Erkan Zengin’le ilgilendiği öğrenildi

Ligde ilk yarıda gol yollarında büyük sıkıntı yaşayan ve bu bölgeye geniş çaplı bir takviye yapmaya hazırlanan A.Konyaspor, TFF 1. Lig'de Eskişehirspor'da oynayan Beşiktaş ve Trabzonsporlu eski yıldız Erkan Zengin'i radarına aldığı öğrenildi. Mali krizdeki kırmızı-siyahlılarla alacaklarına karşılık kontratını feshetmeye hazırlanan 31 yaşındaki tecrübeli futbolcunun, kariyerine Süper Lig'de devam edip Dünya Kupası vizesi alan İsveç Milli Takımı'na yeniden seçilme hedefi olduğu belirtildi.