 Konya, Zengin’in peşinde – Fotomaç – 30 Aralık 2017 ;
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    30 Aralık 2017, Cumartesi
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    Konya, Zengin’in peşinde

    Konya, Zengin’in peşinde

    Hücum hattına 4 transfer yapacak Konyaspor, Eskişehirspor’la alacaklarına karşılık kontratını feshetmeye hazırlanan ’le ilgilendiği öğrenildi

    Ligde ilk yarıda gol yollarında büyük sıkıntı yaşayan ve bu bölgeye geniş çaplı bir takviye yapmaya hazırlanan A.Konyaspor, TFF 1. Lig'de Eskişehirspor'da oynayan Beşiktaş ve Trabzonsporlu eski yıldız Erkan Zengin'i radarına aldığı öğrenildi. Mali krizdeki kırmızı-siyahlılarla alacaklarına karşılık kontratını feshetmeye hazırlanan 31 yaşındaki tecrübeli futbolcunun, kariyerine Süper Lig'de devam edip Dünya Kupası vizesi alan İsveç Milli Takımı'na yeniden seçilme hedefi olduğu belirtildi.
    1. 30 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:43
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