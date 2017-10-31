Konyaspor ülke puanını düşünüyor

Konyaspor Başkan Yardımcısı Ahmet Baydar, dün Osmanlıspor karşısında aldıkları galibiyetin camiaya nefes aldırdırdığını belirtti. Yeni hocaları Mehmet Özdilek ile iyi bir görüntü oluşturdukların söyleyen Baydar, Salzburg ile yapacakları Avrupa maçını da kazanıp ülke puanınıa katkı sağlamak istediklerini belirtti. Öte yandan bu karşılaşmanın hazırlıklarına başlayan yeşilbeyazlılar; pas, topma ve çift kale maç idmanı yaptılar.