 Konyaspor ülke puanını düşünüyor – Fotomaç – 31 Ekim 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    31 Ekim 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Konyaspor ülke puanını düşünüyor

    Konyaspor ülke puanını düşünüyor
    Konyaspor Başkan Yardımcısı Ahmet Baydar, dün Osmanlıspor karşısında aldıkları galibiyetin camiaya nefes aldırdırdığını belirtti. Yeni hocaları Mehmet Özdilek ile iyi bir görüntü oluşturdukların söyleyen Baydar, Salzburg ile yapacakları Avrupa maçını da kazanıp ülke puanınıa katkı sağlamak istediklerini belirtti. Öte yandan bu karşılaşmanın hazırlıklarına başlayan yeşilbeyazlılar; pas, topma ve çift kale maç idmanı yaptılar.
    1. 31 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:46
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Konyaspor ülke puanını düşünüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.