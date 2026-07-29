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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Konferans Ligi Nuri Şahin: Üçüncü eleme turuna yükselmek istiyoruz

Nuri Şahin: Üçüncü eleme turuna yükselmek istiyoruz

UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşında yarın Finlandiya temsilcisi Inter Turku'ya konuk olacak İstanbul Başakşehir'de teknik direktör Nuri Şahin, turu geçeceklerine inandığını ve bunu sahada göstereceklerini söyledi.

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2026 19:25 Güncelleme Tarihi: 29 Temmuz 2026 20:09
Nuri Şahin: Üçüncü eleme turuna yükselmek istiyoruz

UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşında yarın Finlandiya ekibi Inter Turku'ya konuk olacak İstanbul Başakşehir'de teknik direktör Nuri Şahin, tur atlayacaklarından emin olduğunu söyledi.

Turuncu-lacivertli futbol takımında teknik direktör Şahin ile savunma oyuncusu Emin Bayram, Veritas Stadı'ndaki basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Önemli bir karşılaşmaya çıkacaklarını belirten Nuri Şahin, "İlk maça kötü başlamıştık. Eminim yarın çok daha iyi başlayacağız. Inter Turku'nun girdiği pozisyonlar 15-20 dakikalık süreçteydi. Sezonun ilk maçı olduğu için bazen böyle şeyler olabiliyor. Beklediğimden daha iyi bir hava var. Buraya skor dezavantajıyla geldik. Eminim yarın bizim adımıza iyi bir gün olacak." ifadelerini kullandı.

Veritas Stadı'nın zemininin sentetik olmasına değinen 37 yaşındaki çalıştırıcı, "Futbolculuk kariyerimde birkaç kez sentetik sahada oynadım. Çok dezavantajını görmedim. Zeminden ziyade soğuk hava olmaması önemliydi çünkü hava değişikliği bazen sıkıntı olabiliyor. Sahada sıkıntı görmedim. Hangi sahada olursa olsun tur atlamak istiyoruz. Bunu yapacağımızdan eminim." diye konuştu.

Teknik ekibinde Finlandiyalı kaleci antrenörü Jarkko Tuomisto'nun yer almasıyla ilgili de görüşlerini paylaşan Şahin, "İlk maçtan önce sohbet ettik. Bana biraz stadı anlattı. Bize küçük bir avantaj sağlarsa ne mutlu." dedi.

İstanbul'da 1-1 sona eren ilk müsabakada Başakşehir'in tek golünü kaydeden Emin Bayram ise Inter Turku'yu yenerek tur atlayacaklarına inandığını kaydetti.

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