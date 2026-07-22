CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Konferans Ligi Zeleznicar Pancevo-Sporting Braga maçı hangi kanalda? Saat kaçta başlayacak?

Zeleznicar Pancevo-Sporting Braga maçı hangi kanalda? Saat kaçta başlayacak?

UEFA Konferans Ligi 2. Eleme Turu'nda Sırbistan temsilcisi Zeleznicar Pancevo ile Portekiz ekibi Sporting Braga karşı karşıya gelecek. Sportsko-Rekreativni Centar Mladost'ta oynanacak mücadele için nefesler tutuldu.Teknik direktör Radomir Kokovic yönetimindeki Zeleznicar Pancevo, taraftarı önünde avantajlı bir skor elde ederek rövanş öncesi elini güçlendirmeyi hedeflerken, Carlos Vicens'in çalıştırdığı Sporting Braga ise deplasmandan istediği sonucu alarak üst tur yolunda önemli bir avantaj yakalamanın peşinde olacak. İşte Zeleznicar Pancevo-Sporting Braga maçının detayları!

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 22 Temmuz 2026 14:36
Zeleznicar Pancevo-Sporting Braga maçı hangi kanalda? Saat kaçta başlayacak?

Zeleznicar Pancevo-Sporting Braga maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki önemli organizasyonlarından UEFA Konferans Ligi'nde 2. Eleme Turu heyecanı devam ediyor. Turnuvanın dikkat çeken eşleşmelerinden birinde Zeleznicar Pancevo ile Sporting Braga karşı karşıya gelecek. Mücadelede ev sahibi ekip, teknik direktör Radomir Kokovic yönetiminde saha avantajını kullanarak rövanş öncesinde üstünlük kurmayı amaçlıyor. Sporting Braga ise zorlu deplasmanda alacağı olumlu bir sonuçla tur kapısını aralamayı hedefliyor. Üst tura yükselme yolunda büyük önem taşıyan mücadelenin canlı yayın bilgilerini sizler için derledik. İşte detaylar!

Zeleznicar Pancevo-Sporting Braga MAÇI NE ZAMAN?

Konferans Ligi 2. Eleme Turu ilk karşılaşması kapsamındaki Zeleznicar Pancevo-Sporting Braga maçı, 22 Temmuz Çarşamba günü oynanacak.

Zeleznicar Pancevo-Sporting Braga MAÇI SAAT KAÇTA?

Sportsko-Rekreativni Centar Mladost'un ev sahipliği yapacağı bu kritik karşılaşma, Türkiye saati ile (TSİ) 22.00'de başlayacak.

Zeleznicar Pancevo-Sporting Braga MAÇI HANGİ KANALDA?

Zeleznicar Pancevo-Sporting Braga maçının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

ASpor CANLI YAYIN

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
F.Bahçe'den bir bomba daha! Kante'nin yerine gelecek
F.Bahçe'de Gornik maçı sonrası ilk ayrılık gerçekleşiyor!
DİĞER
O arabadan çıkan ses Türkiye’nin hiti oldu! Hakan Peker’den Demet Akalın’ın keşfedilme hikayesi: “Onun için ütopik bir şeydi”
Özgür Özel’in yeni partisi için imzalar başladı! İsim ve logo hazır
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Greenwood ile ilgili bilinmeyen gerçek!
İtalyanlar duyurdu: İstanbul'a gitme ihtimali...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş Matt Thomas ile yollarını ayırdı Beşiktaş Matt Thomas ile yollarını ayırdı 22:02
Sivasspor'a bir ceza daha! Sivasspor'a bir ceza daha! 21:02
Beşiktaş'ın dev Avrupa karnesi! Beşiktaş'ın dev Avrupa karnesi! 20:44
F.Bahçe'den bir bomba daha! Kante'nin yerine gelecek F.Bahçe'den bir bomba daha! Kante'nin yerine gelecek 20:30
Mike Tullberg: Beşiktaş'a büyük saygı duyuyoruz! Mike Tullberg: Beşiktaş'a büyük saygı duyuyoruz! 18:58
Osman Aşkın Bak: Bu gençlerin içinden Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonları çıkacak Osman Aşkın Bak: Bu gençlerin içinden Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonları çıkacak 18:51
Daha Eski
Beşiktaş'tan orta sahaya 10+4 hamlesi! Beşiktaş'tan orta sahaya 10+4 hamlesi! 18:14
Greenwood ile ilgili bilinmeyen gerçek! Greenwood ile ilgili bilinmeyen gerçek! 18:13
İtalyanlar duyurdu: İstanbul'a gitme ihtimali... İtalyanlar duyurdu: İstanbul'a gitme ihtimali... 16:37
F.Bahçe'de rövanş maçının hazırlıkları başladı F.Bahçe'de rövanş maçının hazırlıkları başladı 16:33
Ebrar Karakurt Kanada maçında var mı? Ebrar Karakurt Kanada maçında var mı? 16:02
Filenin Sultanları sahada! Türkiye - Kanada (VNL) Filenin Sultanları sahada! Türkiye - Kanada (VNL) 15:52