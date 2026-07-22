Zeleznicar Pancevo-Sporting Braga maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki önemli organizasyonlarından UEFA Konferans Ligi'nde 2. Eleme Turu heyecanı devam ediyor. Turnuvanın dikkat çeken eşleşmelerinden birinde Zeleznicar Pancevo ile Sporting Braga karşı karşıya gelecek. Mücadelede ev sahibi ekip, teknik direktör Radomir Kokovic yönetiminde saha avantajını kullanarak rövanş öncesinde üstünlük kurmayı amaçlıyor. Sporting Braga ise zorlu deplasmanda alacağı olumlu bir sonuçla tur kapısını aralamayı hedefliyor. Üst tura yükselme yolunda büyük önem taşıyan mücadelenin canlı yayın bilgilerini sizler için derledik. İşte detaylar!

Zeleznicar Pancevo-Sporting Braga MAÇI NE ZAMAN?

Konferans Ligi 2. Eleme Turu ilk karşılaşması kapsamındaki Zeleznicar Pancevo-Sporting Braga maçı, 22 Temmuz Çarşamba günü oynanacak.

Zeleznicar Pancevo-Sporting Braga MAÇI SAAT KAÇTA?

Sportsko-Rekreativni Centar Mladost'un ev sahipliği yapacağı bu kritik karşılaşma, Türkiye saati ile (TSİ) 22.00'de başlayacak.

Zeleznicar Pancevo-Sporting Braga MAÇI HANGİ KANALDA?

Zeleznicar Pancevo-Sporting Braga maçının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.