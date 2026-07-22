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Haberler Konferans Ligi Spartak Trnava-CSKA 1948 Sofia maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Spartak Trnava-CSKA 1948 Sofia maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Konferans Ligi 2. Eleme Turu'nda Slovakya temsilcisi Spartak Trnava ile CSKA 1948 Bulgaristan ekibi CSKA 1948 Sofia karşı karşıya gelecek. Stadion Antona Malatinskeho'da oynanacak mücadele için nefesler tutuldu.Teknik direktör Antonio Munoz yönetimindeki Spartak Trnava, taraftarı önünde avantajlı bir skor elde ederek rövanş öncesi elini güçlendirmeyi hedeflerken, Aleksandar Aleksandrov'un çalıştırdığı CSKA 1948 Sofia ise deplasmandan istediği sonucu alarak üst tur yolunda önemli bir avantaj yakalamanın peşinde olacak. İşte Spartak Trnava-CSKA 1948 Sofia maçının detayları!

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 22 Temmuz 2026 14:25
Spartak Trnava-CSKA 1948 Sofia maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Spartak Trnava-CSKA 1948 Sofia maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki önemli organizasyonlarından UEFA Konferans Ligi'nde 2. Eleme Turu heyecanı devam ediyor. Turnuvanın dikkat çeken eşleşmelerinden birinde Spartak Trnava ile CSKA 1948 Sofia karşı karşıya gelecek. Mücadelede ev sahibi ekip, teknik direktör Antonio Munoz yönetiminde saha avantajını kullanarak rövanş öncesinde üstünlük kurmayı amaçlıyor. CSKA 1948 Sofia ise zorlu deplasmanda alacağı olumlu bir sonuçla tur kapısını aralamayı hedefliyor. Üst tura yükselme yolunda büyük önem taşıyan mücadelenin canlı yayın bilgilerini sizler için derledik. İşte detaylar!

Spartak Trnava-CSKA 1948 Sofia MAÇI NE ZAMAN?

Konferans Ligi 2. Eleme Turu ilk karşılaşması kapsamındaki Spartak Trnava-CSKA 1948 Sofia maçı, 22 Temmuz Çarşamba günü oynanacak.

Spartak Trnava-CSKA 1948 Sofia MAÇI SAAT KAÇTA?

Stadion Antona Malatinskeho'nın ev sahipliği yapacağı bu kritik karşılaşma, Türkiye saati ile (TSİ) 21.30'da başlayacak.

Spartak Trnava-CSKA 1948 Sofia MAÇI HANGİ KANALDA?

Spartak Trnava-CSKA 1948 Sofia maçının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

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