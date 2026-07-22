Spartak Trnava-CSKA 1948 Sofia maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki önemli organizasyonlarından UEFA Konferans Ligi'nde 2. Eleme Turu heyecanı devam ediyor. Turnuvanın dikkat çeken eşleşmelerinden birinde Spartak Trnava ile CSKA 1948 Sofia karşı karşıya gelecek. Mücadelede ev sahibi ekip, teknik direktör Antonio Munoz yönetiminde saha avantajını kullanarak rövanş öncesinde üstünlük kurmayı amaçlıyor. CSKA 1948 Sofia ise zorlu deplasmanda alacağı olumlu bir sonuçla tur kapısını aralamayı hedefliyor. Üst tura yükselme yolunda büyük önem taşıyan mücadelenin canlı yayın bilgilerini sizler için derledik. İşte detaylar!

Spartak Trnava-CSKA 1948 Sofia MAÇI NE ZAMAN?

Konferans Ligi 2. Eleme Turu ilk karşılaşması kapsamındaki Spartak Trnava-CSKA 1948 Sofia maçı, 22 Temmuz Çarşamba günü oynanacak.

Spartak Trnava-CSKA 1948 Sofia MAÇI SAAT KAÇTA?

Stadion Antona Malatinskeho'nın ev sahipliği yapacağı bu kritik karşılaşma, Türkiye saati ile (TSİ) 21.30'da başlayacak.

Spartak Trnava-CSKA 1948 Sofia MAÇI HANGİ KANALDA?

Spartak Trnava-CSKA 1948 Sofia maçının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.