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Haberler Konferans Ligi Fiorentina 2 - 2 Celje (Maç sonucu ÖZET)

Fiorentina 2 - 2 Celje (Maç sonucu ÖZET)

UEFA Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında sahasında NK Celje ile 2-2 berabere kalan Fiorentina, toplam skorda 4-3 üstünlük sağlayarak adını yarı finale yazdırdı. Teknik direktörlüğünü Galatasaray'ın eski futbolcusu Albert Riera'nın yaptığı, Konferans Ligi'nin sürpriz takımı Celje böylece turnuvaya veda etti.

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2025 Cuma 00:38 Güncelleme Tarihi: 18 Nisan 2025 Cuma 00:39
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Fiorentina 2 - 2 Celje (Maç sonucu ÖZET)

UEFA Konferans Ligi çeyrek finalinde İtalyan temsilcisi Fiorentina, 2-1 kazandığı ilk maçın rövanşında Slovenya ekibi NK Celje'yi konuk etti. Artemio Franchi Stadı'nda oynanan mücadele, 2-2 beraberlikle sonuçlandı. Fiorentina böylece, toplam skorda 4-3 üstünlük sağlayarak adını yarı finale yazdırdı.

Teknik direktörlüğünü Galatasaray'ın eski futbolcusu Albert Riera'nın yaptığı Konferans Ligi'nin sürpriz takımı bu sonuçla Celje ise turnuvaya veda etti.

YARI FİNALDE REAL BETIS'LE EŞLEŞTİLER

Fiorentina'nın yarı finaldeki rakibi ise Real Betis oldu. Çeyrek final ilk maçında Polonya'nın Jagiellonia Bialystok takımın 2-0 yenen İspanyol takımı, rövanşta da rakibiyle 1-1 berabere kaldı ve yarı finale çıktı.

Real Betis - Fiorentina yarı final eşleşmesinde ilk maç 1 Mayıs Perşembe günü İspanya'da, rövanş ise 8 Mayıs Perşembe günü İtalya'da oynanacak.

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