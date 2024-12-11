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Haberler Konferans Ligi UEFA Konferans Ligi'nde 5. hafta başlıyor! İşte maç programı

UEFA Konferans Ligi'nde 5. hafta başlıyor! İşte maç programı

UEFA Konferans Ligi'nde 5. hafta maçları perşembe günü oynanacak karşılaşmalarla geçilecek. İşte haftanın programı...

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2024 Çarşamba 10:34
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UEFA Konferans Ligi'nde 5. hafta başlıyor! İşte maç programı

Turnuvadaki tek Türk temsilcisi RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi beşinci maçında perşembe günü sahasında Almanya'nın Heidenheim takımıyla karşı karşıya gelecek. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak maç, saat 20.45'te başlayacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda 5. hafta maçlarının programı şöyle:

12 Aralık Perşembe:

16.00 Vikingur (İzlanda)-Djurgarden (İsveç)

18.30 Astana (Kazakistan)-Chelsea (İngiltere)

20.45 Kopenhag (Danimarka)-Hearts (İskoçya)

20.45 Fiorentina (İtalya)-LASK (Avusturya)

20.45 Başakşehir-Heidenheim (Almanya)

20.45 Legia Varşova (Polonya)-Lugano (İsviçre)

20.45 HJK (Finlandiya)-Molde (Norveç)

20.45 Olimpija Ljubljana (Slovenya)-Cercle Brugge (Belçika)

20.45 Petrocub (Moldova)-Real Betis (İspanya)

20.45 Dinamo Minsk (Belarus)-Larne (Kuzey İrlanda)

20.45 Noah (Ermenistan)-APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi)

23.00 Gent (Belçika)-TSC (Sırbistan)

23.00 Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi)-Rapid Wien (Avusturya)

23.00 Shamrock Rovers (İrlanda)-Borac (Bosna Hersek)

23.00 The New Saints (Galler)-Panathinaikos (Yunanistan)

23.00 Mlada Boleslav (Çekya)-Jagiellonia (Polonya)

23.00 St. Gallen (İsviçre)-Vitoria (Portekiz)

23.00 Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi)-Celje (Slovenya)

Kaynak: AA

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