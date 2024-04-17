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Olympiakos Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamladı

UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak Olympiakos, hazırlıklarını tamamladı. İşte detaylar...

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2024 Çarşamba 19:21
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Olympiakos Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamladı

UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak Olympiakos, hazırlıklarını tamamladı.

Müsabakanın oynanacağı Ülker Stadı'nda, teknik direktörü Jose Luis Mendilibar yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Pas çalışmasıyla süren idman, koordinasyon hareketleriyle sürdü. 2 grup halinde 5'e 2 ile devam eden antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktiksel çalışma yapıldığı öğrenildi.

Bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan Yunanistan temsilcisi, maç için kampa girdi.

Fenerbahçe ile Olympiakos, yarın saat 22.00'de karşı karşıya gelecek.

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