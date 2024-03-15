Ali Gültiken Fenerbahçe - U.S. Gilloise maçını yorumladı

İlk maçta atılan goller de Fenerbahçe adına dün akşamki oyun stratejisini belirledi. Saint-Gilloise Fenerbahçe'nin Avrupa kupasında bugüne kadar oynadığı en dinamik takımdı. Çok tempolu oynuyorlar muazzam bir mücadele güçleri var. Bunun yanı sıra çok çabuk ve dikine direkt olarak sonuca oynuyorlar.