Haberler Konferans Ligi Ali Gültiken Fenerbahçe - U.S. Gilloise maçını yorumladı

Ali Gültiken Fenerbahçe - U.S. Gilloise maçını yorumladı

Son dakika Fenerbahçe haberleri: UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, son 16 turunda 3-0 kazandığı maçın rövanşında Union Saint-Gilloise'yi konuk etti. Sarı-lacivertliler, mücadeleden 1-0 mağlup ayrılsa da adını çeyrek finale yazdırmayı başardı. Sabah Gazetesi yazarı Ali Gültiken, Fenerbahçe - Union Saint-Gilloise maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazı... (FB spor haberi)

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mart 2024 Cuma 08:49 Güncelleme Tarihi: 15 Mart 2024 Cuma 08:49
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Ali Gültiken Fenerbahçe - U.S. Gilloise maçını yorumladı

UEFA Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Union Saint- Gilloise'yi konuk etti.

Ali Gültiken Fenerbahçe - U.S. Gilloise maçını yorumladı

Sarı-lacivertliler, 3-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Ülker Stadı'nda konuk ettiği Belçika temsilcisine 1-0 mağlup olmasına rağmen adını çeyrek finale yazdırdı.

Ali Gültiken Fenerbahçe - U.S. Gilloise maçını yorumladı

Sabah Gazetesi yazarı Ali Gültiken, Fenerbahçe - Union Saint-Gilloise maçını çarpıcı ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazı...

Ali Gültiken Fenerbahçe - U.S. Gilloise maçını yorumladı

ALİ GÜLTİKEN - YENİLEN GOL NAZAR BONCUĞU OLSUN

Fenerbahçe'nin Belçika'da oynadığı ilk maçı göz önüne getirirsek nasıl zorlu bir rakiple oynadığını da hatırlamış oluruz. Oradaki müthiş temposu ve mücadelesi İstanbul'daki turun anahtarı oldu.

Ali Gültiken Fenerbahçe - U.S. Gilloise maçını yorumladı

İlk maçta atılan goller de Fenerbahçe adına dün akşamki oyun stratejisini belirledi. Saint-Gilloise Fenerbahçe'nin Avrupa kupasında bugüne kadar oynadığı en dinamik takımdı. Çok tempolu oynuyorlar muazzam bir mücadele güçleri var. Bunun yanı sıra çok çabuk ve dikine direkt olarak sonuca oynuyorlar.

Ali Gültiken Fenerbahçe - U.S. Gilloise maçını yorumladı

İki maçın geneline baktığımızda topa 3'den fazla dokunan oyuncu göremeyiz. Mümkün olduğunca tek pas ile oynayan süratli çıkan bir takım. Ayrıca duran topların hepsinde muazzam etkililer.

Ali Gültiken Fenerbahçe - U.S. Gilloise maçını yorumladı

Savunmadan gelen oyuncuların hepsi kafa toplarında çok becerili futbolcular. Fenerbahçe tüm bunların üstesin kendi oyun stratejisiyle gelebilmeyi başardı.

Ali Gültiken Fenerbahçe - U.S. Gilloise maçını yorumladı

İstanbul'daki maçında Belçika'daki kadar zorlu olacağını beklememek hayalcilik olurdu. Fenerbahçe kendi evinde de yine doğru savunma taktiği ile turu geçti. İstanbul'da da gol atmak önemliydi ama atamadığında da ilk maçtaki skorun yeterli olduğunu gördük.

Ali Gültiken Fenerbahçe - U.S. Gilloise maçını yorumladı

Orada atılan 3 golün getirdiği büyük avantajın cebinde olması Fenerbahçe'yi taktiksel olarak güçlendirdi. Rakibinin topa sahip olmasına belki belli alanlarda müsaade etti ama ne ceza sahası içerisinde ne de savunma arkasındaki alanlarda rakibine pozisyonlar vermedi. Yediği golü de turun nazar boncuğu olarak kabul edip Avrupa'da önümüze bakalım.

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