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Club Brugge - Molde maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Club Brugge ile Molde karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Club Brugge - Molde maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2024 Çarşamba 14:34 Güncelleme Tarihi: 14 Mart 2024 Perşembe 07:25
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Club Brugge - Molde maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

Club Brugge - Molde maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Konferans Ligi heyecanı devam ediyor. Club Brugge ile Molde karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki; Club Brugge - Molde maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

CLUB BRUGGE - MOLDE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Club Brugge - Molde maçı 14 Mart Perşembe günü TSİ 23:00'te EXXEN'de canlı yayınlanacak.

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