Haberler Konferans Ligi Aston Villa 4-0 Ajax (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Aston Villa Ajax'ı dörtledi!

Aston Villa 4-0 Ajax (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Aston Villa Ajax'ı dörtledi!

UEFA Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında Aston Villa sahasında Ajax'la karşı karşıya geldi. İlk maçtan 0-0 eşitlikle ayrılan İngiliz ekibi, bu maçı 4-0 kazadı ve çeyrek finale yükseldi.

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mart 2024 Cuma 01:05
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Aston Villa 4-0 Ajax (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Aston Villa Ajax'ı dörtledi!

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Son 16 turu rövanş maçında Aston Villa, evinde Ajax'ı konuk etti. 0-0 biten karşılaşmanın rövanşını İngiliz ekibi 4-0 kazandı.

Aston Villa'nın gollerini 25. dakikada Ollie Watkins, 60. dakikada Leon Bailey, 75. dakikada Jhon Duran ve 81. dakikada Moussa Diaby attı.

Bu sonuçla birlikte İngiliz temsilcisi çeyrek finale yükselirken, Hollanda ekibi ise turnuvaya veda etti.

Ayrıca mücadelenin 14. dakikasında sarı kart gören Ajax'ta Sivert Mannsverk, 66. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı gördü.

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