Klasvik - Slovan Bratislava maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

Klasvik - Slovan Bratislava maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Konferans Ligi heyecanı grup maçlarıyla başlıyor. Klasvik ile Slovan Bratislava karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki; Klasvik - Slovan Bratislava maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

KLASVİK - SLOVAN BRATİSLAVA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Klasvik - Slovan Bratislava maçı 29 Kasım Perşembe günü TSİ 20:45'te oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.