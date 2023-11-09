Zorya - Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

Zorya - Maccabi Tel Aviv maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Konferans Ligi heyecanı grup maçlarıyla başlıyor. Zorya ile Maccabi Tel Aviv karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki; Zorya - Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

ZORYA - MACCABİ TEL AVİV MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Zorya - Maccabi Tel Aviv maçı 9 Kasım Perşembe günü TSİ 23:00'te yayınlanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.