Gent - Breidablik maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

Gent - Breidablik maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Konferans Ligi heyecanı grup maçlarıyla başlıyor. Gent ile Breidablik karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Gent - Breidablik maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

GENT - BREIDABLIK MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Gent - Breidablik maçı 26 Ekim Perşembe günü TSİ 19.45'te başlayacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.