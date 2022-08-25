Wolfsberger - Molde maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

Wolfsberger - Molde maçını canlı takip etmek için tıklayın...
UEFA Konferans Ligi'nin 4. haftasında, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Wolfsberger ile Molde'nin karşı karşıya geleceği maçın detayları futbolseverler tarafından araştırılıyor. Maçın yayın saati, kanalı, canlı takibi ve muhtemel 11'leri haberimizde...
WOLFSBERGER - MOLDE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Wolfsberger - Molde maçı 25 Ağustos Perşembe günü saat 20:00'de yayınlanacak. Maçın yayıncısı ise bulunmuyor.