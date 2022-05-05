Haberler Konferans Ligi Roma - Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

Roma - Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. AS Roma ile Leicester City kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, AS Roma -Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2022 Perşembe 12:49 Güncelleme Tarihi: 05 Mayıs 2022 Perşembe 13:00
Roma - Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

AS Roma -Leicester City maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Roma ile Leicester City kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Roma - Leicester maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AS ROMA - LEICESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Roma - Leicester City maçı 5 Mayıs Perşembe günü saat 22:00'de Exxen'de canlı yayınlanacak.

AS ROMA - LEICESTER CITY MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

AS ROMA :

Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Pellegrini, Zalewski; Mkhitaryan, Zaniolo; Abraham

LEICESTER CITY :

Schmeichel; Fofana, Evans, Soyuncu; Pereira, Soumare, Tielemans, Castagne; Barnes, Vardy, Lookman

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