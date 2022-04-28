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Feyenoord 3-2 Marsilya (MAÇ SONUCU - ÖZET) Orkun Kökçü ve Cengiz Ünder...

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Yarı final ilk maçında Orkun Kökçü'nün formasını giydiği Feyenoord sahasında Cengiz Ünder'li Marsilya'yı ağırladı. Zorlu mücadeleyi 3-2 kazanan ev sahibi ekip avantajın sahibi oldu. Feyenoord'a galibiyeti getiren golleri Dessers (2) ve Sinisterra kaydetti. Marsilya'nın golleri Dieng ve Gerson'dan geldi. İşte maçla ilgili tüm detaylar ve özet...

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2022 Cuma 00:24
Feyenoord 3-2 Marsilya (MAÇ SONUCU - ÖZET) Orkun Kökçü ve Cengiz Ünder...

UEFA Konferans Ligi yarı final ilk maçında Hollanda temsilcisi Feyenoord ile Fransız ekibi Marsilya karşı karşıya geldi.

De Kuip Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Feyenoord 3-2 kazanarak rövanş için avantajı elde etti.

Maçın 18. dakikasında Dessers'in golüyle öne geçen Feyenoord, 20'de Sinisterra ile farkı ikiye çıkardı. 28. dakikada Marsilya'yı uyandıran isim Dieng olurken 40'da Gerson'un attığı golle ilk yarı 2-2 sona erdi.

İkinci yarının hemen başında Feyenoord Dessers'in golüyle bir kez daha öne geçti. Kalan dakikalarda Marsilya'nın hamleleri sonuçsuz kaldı ve Feyenoord sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.

Feyenoord'da Orkun Kökçü 82 dakika oynarken Marsilya'da Cengiz Ünder maçı yedeklerde tamamadı.

İki takımı ikinci kez karşı karşıya getirecek rövanş maçı 5 Mayıs'ta Velodrome Stadı'nda oynanacak.

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