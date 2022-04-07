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Leicester City - PSV Eindhoven maçı canlı

UEFA Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında İngiliz ekibi Leicester City sahasında Hollanda temsilcisiPSV'yi ağırlıyor. Çağlar Söyüncü'lü Leicester, taraftarının önünde iyi bir sonuç almak istiyor. Hollanda ekibi ise avantajlı bir skorla ülkesine dönme peşinde... Zorlu karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 07 Nisan 2022 Perşembe 21:57
Leicester City - PSV Eindhoven maçı canlı

UEFA Konferans Ligi çeyrek finalinde Leicester City ile PSV kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin canlı anlatımı haberimizde...

LEICESTER CITY PSV İLK 11'LER

Leicester City: Schmeichel, Pereira, Fofana, Evans, Castagne, Maddison, Tielemans, Dewsbury-Hall, Albrighton, Barnes, Iheanacho

PSV: Eindhoven: Mvogo, Junior, Ramalho, Boscagli, Max, Sangare, Götze, Veerman, Madueke, Gakpo, Zahavi

LEICESTER CITY - PSV MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Leicester City ile PSV arasında oynanan maç saat 22.00'de başladı. Dev mücadele EXXEN'den canlı yayınlanıyor.

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