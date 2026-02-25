Beşiktaş'a gözdağı

15 maçtır namağlup, formunun zirvesindeki Beşiktaş’ı ağırlayacak Kocaelispor’da Selçuk İnan, sahalarında tek hedeflerinin galibiyet olduğunu vurguladı
25 Şubat 2026 Çarşamba 06:50
Kocaelispor, Beşiktaş'a hırslı bir şekilde hazırlanıyor. Rize'den eli boş dönen yeşil-siyahlılarda teknik direktör Selçuk İnan, "Bizim gibi takımların tüm sezon bu kadar yüksek tempoda oynaması kolay değil. Ama bugüne kadar bunu sahaya yansıttık. Bence Beşiktaş maçı da bizim için bu maçlardan biri olmalı. Daha önce iç sahada oynadığımız maçlar gibi istemeliyiz. Rakip ne kadar güçlü olursa olsun, kazanmak ve puanlar almak istiyoruz" diye iddialı konuştu.