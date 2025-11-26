Varsa yoksa 3 puan

Göztepe deplasmanından beraberlikle dönen ve son 6 maçta 4 galibiyet alan Kocaelispor, evindeki G.Birliği maçına mutlak galibiyet parolasıyla hazırlanıyor. İdman öncesi konuşan teknik direktör Selçuk İnan ve sağ bek Ahmet Oğuz, umut dağıttı. İnan, "Benim için çok önemli ve zor bir maç. Sahamızda, seyircimizin önünde inşallah kazanan taraf biz oluruz" dedi. Oğuz ise, "Her maçı kazanmaya oynamak durumundayız" değerlendirmesinde bulundu.