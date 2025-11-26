CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Kocaelispor Varsa yoksa 3 puan

Varsa yoksa 3 puan

Kocaeli’de Selçuk İnan ve Ahmet Oğuz, 3 puan sözü verdi

Kocaelispor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2025 Çarşamba 06:50
Varsa yoksa 3 puan

Göztepe deplasmanından beraberlikle dönen ve son 6 maçta 4 galibiyet alan Kocaelispor, evindeki G.Birliği maçına mutlak galibiyet parolasıyla hazırlanıyor. İdman öncesi konuşan teknik direktör Selçuk İnan ve sağ bek Ahmet Oğuz, umut dağıttı. İnan, "Benim için çok önemli ve zor bir maç. Sahamızda, seyircimizin önünde inşallah kazanan taraf biz oluruz" dedi. Oğuz ise, "Her maçı kazanmaya oynamak durumundayız" değerlendirmesinde bulundu.

