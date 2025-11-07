Kazanacağız

Kocaelispor Başkan Vekili Ahmet Arık, lider Galatasaray'ı konuk edecekleri kritik maç için umut dağıttı. Maça çok sıkı hazırlandıklarının altını çizen Ahmet Arık, "Sıkı bir şekilde hazırlanıyoruz bu maç için. Kocaelispor da köklü bir geçmişi olan, geçmişi başarılarla dolu bir takım. Dolayısıyla biz bu maça hazırız. Elimizden geleni yapacağımıza inanıyorum. Buradan başarılı bir sonuç almak için her şeyi yapacağız. Futbol, 3 sonuçlu bir müsabaka. Tabii ki biz Kocaelispor olarak galip gelmek istiyoruz. Galip geleceğiz inşallah" dedi.

"HEDEFİMİZ AVRUPA"

Kocaelispor'un Süper Lig'deki gidişatını ve hedefini de değerlendiren Başkan Vekili Arık, "Kocaelispor, Süper Lig'e çıktıktan sonra takımın hemen hemen tümü değişti. Yeni oyuncularla başladık, bunların tabii ki uyum süreci var. İlk 6-7 maç da bizim için zordu, fikstürümüz zordu. Bunları atlattık ve takım da oturmaya başladı. Son maçlarda görüyorsunuz ki bu durum sonuçlara da yansıdı. Bizim hedefimiz; ilk 8'in arasında olmak istiyoruz. Hedefimiz Avrupa. İnşallah da bunu başaracağız" diyerek sözlerini tamamladı

TÜRKİYE KUPASI'NA TALİBİZ

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. Lig Beyaz Grup'tan Karacabey Belediyespor'la eşleşen Kocaelispor'da kura çekimine katılan Başkan Vekili Ahmet Arık, umut dağıttı. Arık, "Normal bir kura çekimi oldu. Kupada oynayacak bütün takımlara başarılar diliyorum. Kupada gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Her iki kulvarda da başarılı olmak istiyoruz. Tabii ki bütün takımlar gibi bizim de hedefimiz bu kupayı almak" diye konuştu.