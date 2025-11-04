CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Kocaelispor Başkanı Recep Durul: İnşallah Galatasaray'ı yeneceğiz

Kocaelispor Başkanı Recep Durul: İnşallah Galatasaray'ı yeneceğiz

Kocaelispor Başkanı Recep Durul, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 9 Kasım Pazar günü sahalarında Galatasaray ile oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu. Durul, "Taraftar, camia, takım ve yönetim olarak bu maça hazırız. Haddimizi bilerek, gücümüzü aşama aşama yansıtarak inşallah galip geleceğiz." dedi.

Kocaelispor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2025 Salı 15:52
Kocaelispor Başkanı Recep Durul: İnşallah Galatasaray'ı yeneceğiz

Yeşil-siyahlı ekibin antrenmanını ziyaret eden Durul, basın mensuplarına, lig lideriyle önemli bir maça çıkacaklarını, geçen yılın 1. Lig şampiyonu ile Süper Lig şampiyonunun karşılaşacağını belirtti.

Durul, Süper Lig'e yeni çıkmalarına rağmen güçlü bir kadroya sahip olduklarını, her geçen gün takımdaki uyumun arttığını ifade etti.

Takımın her mevkide gelişim gösterdiğini, bundan dolayı da mutluluk verici futbol izlediklerini dile getiren Durul, "Diğer takımların da korkulu rüyası olduk. Türkiye'deki tüm spor kamuoyunun beklentisi, Kocaelispor'un bu haftaki maçı kazanması. Rakibimiz güçlü bir rakip. Geçen yılın şampiyonu, Avrupa'da mücadele ediyor. İyi oyuncuları var. İyi oyuncudan ziyade takım oyunu önemli." ifadelerini kullandı.

Durul, yüreğini ortaya koyan, mücadele eden, takım ruhuyla oynayanların her zaman bir adım önde olduğuna dikkati çekerek, "Kocaelispor ruhunu sahaya en iyi şekilde yansıtacağız. Bunu yaparken haddimizi bilerek kontrollü olacağız. İyi bir takıma karşı oynayacağımızı unutmamamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Maçların skorlarının küçük ayrıntılarda gizli olduğunu belirten Durul, "Hocamıza, teknik heyetimize ve taraftarımıza güveniyoruz. Türkiye'nin en dinamik, en güçlü ve en yetenekli gurubuna sahibiz. Takımı amatör liglerdeyken vefa duygusuyla destekleyen büyük taraftarımız var. Futbolcularımızın psikolojileri, moral ve motivasyonu yerinde. Takımdaşlık ve kenetlenme oluşmuş durumda. Taraftar, camia, takım ve yönetim olarak bu maça hazırız. Haddimizi bilerek, gücümüzü aşama aşama yansıtarak inşallah bu maçta galip geleceğiz." diye konuştu.

Durul, futbolcu maaşlarıyla ilgili yöneltilen soruya ise şu yanıtı verdi:

"Biraz gecikmeli de olsa futbolcuların ödemelerini yapıyoruz. Hiçbir futbolcuyla ihtilaf haline düşmeden, konuşarak, zamanı gelince ödemeleri yapıp buradaki adaleti ve huzuru sağlıyoruz. 'Finansal olarak zorluklarımız yok' demek yanlış olur ama şehrin tüm dinamikleriyle olumsuzlukları çözmeye çalışıyoruz. Geçen yıl ortalama 400-500 milyon lira gelir elde ederken bu yıl 1 milyar liraya yakın gelir elde ettik."

SON DAKİKA
