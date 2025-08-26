CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Kocaelispor Frikik uzmanı

Frikik uzmanı

katkıda bulunmuştu. Süper Lig’de ilk 3 haftayı puansız geçen Kocaelispor’da yeni transfer Bruno Petkovic’in yükselen performansı teselli oldu.

Kocaelispor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ağustos 2025 Salı 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Frikik uzmanı
Trendyol Süper Lig'in yeni ekibi Kocaelispor sezona kötü başladı. Trabzonspor, Samsunspor ve Fenerbahçe'ye mağlup olan yeşil-siyahlılarda yeni transfer Bruno Petkovic'in takıma erken adapte olması teselli oldu. Yönetimin büyük uğraşlar sonucunda Dinamo Zagreb'ten renklere kattığı Hırvat golcü özellikle duran toplarda etkili vuruşlarıyla tüm dikkatleri üzerinde topladı. 2. haftada Samsunspor maçında frikiği direkten dönen 30 yaşındaki futbolcu, Kadıköy'de Fenerbahçe karşısında serbest vuruştan kaydettiği şık golle alkış aldı. Fenerbahçe maçında 9.63 kilometre koşu mesafesi ile dikkat çeken Petkovic, Körfez temsilcisinin bu sezon gol yollarındaki en büyük silahı olacağını gösterdi. Deneyimli forvet; Aleksander Jovanovic, Aaron Appindangoye ve Massadio Haidara ile birlikte sahada en fazla kalan oyuncu oldu.
F.Bahçe'ye Ekvadorlu kanat!
F.Bahçe'ye sambacı 10 numara!
DİĞER
Son dakika haberi: Galatasaray transferde mutlu sona çok yakın! Yıldız oyuncu Cimbom'a geliyor...
Deprem bölgesinde 75 milyar dolarlık dev yatırımlarla tarih yazılıyor
F.Bahçe'nin Zinchenko aşkı sürüyor!
Yönetimden Benfica maçı için dev prim!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Aslan’ın Rabiot aşkı alevlendi Aslan’ın Rabiot aşkı alevlendi 07:16
Getafe deplasmanda Sevilla'yı devirdi! Getafe deplasmanda Sevilla'yı devirdi! 00:50
Getafe deplasmanda Sevilla'yı devirdi! Getafe deplasmanda Sevilla'yı devirdi! 00:46
Muhteşem düello Liverpool'un! Muhteşem düello Liverpool'un! 00:14
Muhteşem düello Liverpool'un! Muhteşem düello Liverpool'un! 00:14
İstanbulspor ile Manisa FK yenişemedi! İstanbulspor ile Manisa FK yenişemedi! 23:46
Daha Eski
Inter lige farklı başladı! Inter lige farklı başladı! 23:46
Inter lige farklı başladı! Inter lige farklı başladı! 23:46
İstanbulspor ile Manisa FK yenişemedi! İstanbulspor ile Manisa FK yenişemedi! 23:37
Premier Lig ekibinden Livakovic'e teklif! Premier Lig ekibinden Livakovic'e teklif! 23:31
Inter'den Yusuf için dev teklif! F.Bahçe'nin kararı... Inter'den Yusuf için dev teklif! F.Bahçe'nin kararı... 23:31
Keny Arroyo'ya Brezilya'dan flaş teklif! Keny Arroyo'ya Brezilya'dan flaş teklif! 23:31