Frikik uzmanı

Trendyol Süper Lig'in yeni ekibi Kocaelispor sezona kötü başladı. Trabzonspor, Samsunspor ve Fenerbahçe'ye mağlup olan yeşil-siyahlılarda yeni transfer Bruno Petkovic'in takıma erken adapte olması teselli oldu. Yönetimin büyük uğraşlar sonucunda Dinamo Zagreb'ten renklere kattığı Hırvat golcü özellikle duran toplarda etkili vuruşlarıyla tüm dikkatleri üzerinde topladı. 2. haftada Samsunspor maçında frikiği direkten dönen 30 yaşındaki futbolcu, Kadıköy'de Fenerbahçe karşısında serbest vuruştan kaydettiği şık golle alkış aldı. Fenerbahçe maçında 9.63 kilometre koşu mesafesi ile dikkat çeken Petkovic, Körfez temsilcisinin bu sezon gol yollarındaki en büyük silahı olacağını gösterdi. Deneyimli forvet; Aleksander Jovanovic, Aaron Appindangoye ve Massadio Haidara ile birlikte sahada en fazla kalan oyuncu oldu.