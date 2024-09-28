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MASTERCHEF BEDRİ USTA KİMDİR? | Bedri Usta kaç yaşında, aslen nereli? Hayatı ve kitabı...

Masterchef'e konuk olarak katılan kebapçı ustası Bedri Usta, samimi tavırlarıyla ekranın en sevilen yüzleri arasında yer alıyor. Bedri Usta ismiyle bilinen, tam adı Bedrettin Aydoğdu olan ve acılı ve acısız kebapta dünyanın en iyileri arasında yer alan Bedri Usta'nın hayatı da vatandaşlar tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında sorgulanıyor. Peki Masterchef Bedri Usta kimdir? Bedri Usta kaç yaşında, aslen nereli? İşte hayatı...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 28 Eylül 2024 Cumartesi 09:27 Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2024 Cumartesi 09:30
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MASTERCHEF BEDRİ USTA KİMDİR? | Bedri Usta kaç yaşında, aslen nereli? Hayatı ve kitabı...

MASTERCHEF BEDRİ USTA KİMDİR? | Çocuk yaşta başladığı kebapçılık mesleğinde en üst seviyelere ulaşan ve 12 yaşında 'usta' unvanını elde eden Bedri Usta, ekranların en sevilen isimleri arasında yer alıyor. Hayat hikayesi kitaplara konu olan ve hakkında film de çekileceğini belirten Bedri Usta hakkında arama motorlarında sorgulanan 'Masterchef Bedri Usta kimdir? Bedri Usta kaç yaşında, aslen nereli?' sorularının cevabını sizler için derledik.

BEDRİ USTA KAÇ YAŞINDA, ASLEN NERELİ?

Bedrettin Aydoğdu 1970'te Mardin'in Altıyol köyünde doğdu. Hali hazırda 54 yaşında olan Bedri Usta'nın dokuz kardeşi olduğu biliniyor. 7 yaşında Adana'ya göç eden Aydoğdu, kebapçılık mesleğine de burada başladı.

BEDRİ USTAKİTAP MI YAZDI? KİTABININ ADI NE?

2022 yılında "Ustalıkla Pişer Hayat" isimli kitabı piyasaya süüen Bedri Usta, esnaflıktan aile hayatına, yemek kültüründen önerilerine kadar tüm hikayesini bu kitapta topladığını söylüyor.

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