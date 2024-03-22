Haberler Kimdir ÖZHAN CANAYDIN KİMDİR? | Galatasaray eski başkanı Özhan Canaydın kimdir? Yaşamı ve kariyeri...

ÖZHAN CANAYDIN KİMDİR? | Galatasaray eski başkanı Özhan Canaydın kimdir? Yaşamı ve kariyeri...

Galatasaray'ın ve Türk sporunun önemli isimlerinden biri olan Özhan Canaydın, ölüm yıldönümünde anılıyor. Özhan Canaydın'ın yaşamı, iş hayatı, evlilik hayatı ve Galatasaray başkanlık süreci merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Özhan Canaydın kimdir?

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mart 2024 Cuma 10:43 Güncelleme Tarihi: 22 Mart 2024 Cuma 11:10
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
ÖZHAN CANAYDIN KİMDİR? | Galatasaray eski başkanı Özhan Canaydın kimdir? Yaşamı ve kariyeri...

Galatasaray'da 3 dönem başkanlık yapan, Türk sporunun centilmen isimlerinin başında gelen Özhan Canaydın, vefatının 14. yılında sevenleri tarafından anılırken, hakkında birçok bilgi merak ediliyor. Özhan Canaydın'ın özel hayatı, iş hayatı, sporcu ve Galatasaray başkanlığı süreci araştırılıyor. Peki, Özhan Canaydın kimdir? İşte detaylar...

ÖZHAN CANAYDIN KİMDİR?

Galatasaray'ın efsane başkanlarından biri olan Özhan Canaydın, 23 Ocak 1943 yılında Bursa'nın Mudanya'da dünyaya gelmiştir. 1957 yılında Galatasaray Spor Kulübü üyesi olmuştur. Özhan Canaydın aynı zamanda profesyonel basketbolcudur. 1963'te Türkiye Şampiyonu olan Galatasaray'daki 8 kişiden biri olmuştur. 1965 yılında Asuman Canaydın ile evlenmiştir. 2 çocuk, 4 torun sahibi olmuştur. Özhan Canaydın baba mesleği olan tekstil sektöründe iş yapmaktaydı. Galatasaray Spor Kulübü'nde çeşitli yöneticilik görevlerinde bulunan Canaydın, Ali Tanrıyar, Alp Yalman ve Faruk Süren yönetimlerinde aktif olarak yer almıştır. Mart 2002 seçimlerinde Galatasaray Spor Kulübü Başkanlığı'na adaylığını koyan Özhan Canaydın, bu seçimi kazanarak Galatasaray Spor Kulübü'nün 33. başkanı olmuştur. 3 dönem Galatasaray başkanlığı yapmıştır. Özhan Canaydın, pankreas kanseri sebebiyle 22 Mart 2010'da yaşamını yitirmiştir.

G.Saray efsane başkanlardan Özhan Canaydın'ı andı Devamını Oku BUNU DA OKU

DİĞER
Kızılcık Şerbeti'nin Ömer'i Barış Kılıç'ın 16 yıllık eşi güzelliğiyle büyüledi! İşte yakışıklı oyuncu Barış Kılıç'ın eşi...
CHP'deki kara parada soruşturma derinleşti! Onur Öksel ifadeye geldi gözler Canan Kaftancıoğlu'nda: Ekrem İmamoğlu tedirgin
Arda Güler bombası! 50 milyon euro...
Salih Uçan paylaşılamıyor! Ezeli rakipler devrede
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Yeşilçam'ın gamzeli güzeli Bahar Öztan kimdir?
Survivor Gizem kimdir?
AJET UCUZ BİLET KAMPANYASI 2024 | AJet'te yurt dışı biletleri 1 Dolar - 1 Euro
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 22 MART | Bu Cuma Bim'de hangi ürünler indirimde?
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 22 Mart rakamları
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Jokic şov yaptı Nuggets kazandı! Jokic şov yaptı Nuggets kazandı! 10:40
G.Saray efsane başkanlardan Özhan Canaydın'ı andı G.Saray efsane başkanlardan Özhan Canaydın'ı andı 10:31
Salih Uçan paylaşılamıyor! Ezeli rakipler devrede Salih Uçan paylaşılamıyor! Ezeli rakipler devrede 10:30
Flaş Icardi sözleri! "Avrupa'da nefes aldırmazlar" Flaş Icardi sözleri! "Avrupa'da nefes aldırmazlar" 10:16
Beşiktaş'ta Aboubakar krizi! Öyle bir şey istedi ki... Beşiktaş'ta Aboubakar krizi! Öyle bir şey istedi ki... 10:09
Bir talibi daha çıktı! Bonucci yolcu Bir talibi daha çıktı! Bonucci yolcu 10:08
Daha Eski
Ümit Milli Takım maçı saat kaçta? Ümit Milli Takım maçı saat kaçta? 10:08
Icardi'ye transfer kancası! Talipleri artıyor Icardi'ye transfer kancası! Talipleri artıyor 09:48
Ferdi'ye komik teklif! Önerilen rakam şaşırttı Ferdi'ye komik teklif! Önerilen rakam şaşırttı 01:06
F.Bahçe ve G.Saray devleri solladı! F.Bahçe ve G.Saray devleri solladı! 01:06
A. Efes evinde kazandı! A. Efes evinde kazandı! 01:06
F.Bahçe'ye 3 müjde birden! F.Bahçe'ye 3 müjde birden! 01:06