ÖZHAN CANAYDIN KİMDİR? | Galatasaray eski başkanı Özhan Canaydın kimdir? Yaşamı ve kariyeri...

Galatasaray'da 3 dönem başkanlık yapan, Türk sporunun centilmen isimlerinin başında gelen Özhan Canaydın, vefatının 14. yılında sevenleri tarafından anılırken, hakkında birçok bilgi merak ediliyor. Özhan Canaydın'ın özel hayatı, iş hayatı, sporcu ve Galatasaray başkanlığı süreci araştırılıyor. Peki, Özhan Canaydın kimdir? İşte detaylar...

ÖZHAN CANAYDIN KİMDİR?

Galatasaray'ın efsane başkanlarından biri olan Özhan Canaydın, 23 Ocak 1943 yılında Bursa'nın Mudanya'da dünyaya gelmiştir. 1957 yılında Galatasaray Spor Kulübü üyesi olmuştur. Özhan Canaydın aynı zamanda profesyonel basketbolcudur. 1963'te Türkiye Şampiyonu olan Galatasaray'daki 8 kişiden biri olmuştur. 1965 yılında Asuman Canaydın ile evlenmiştir. 2 çocuk, 4 torun sahibi olmuştur. Özhan Canaydın baba mesleği olan tekstil sektöründe iş yapmaktaydı. Galatasaray Spor Kulübü'nde çeşitli yöneticilik görevlerinde bulunan Canaydın, Ali Tanrıyar, Alp Yalman ve Faruk Süren yönetimlerinde aktif olarak yer almıştır. Mart 2002 seçimlerinde Galatasaray Spor Kulübü Başkanlığı'na adaylığını koyan Özhan Canaydın, bu seçimi kazanarak Galatasaray Spor Kulübü'nün 33. başkanı olmuştur. 3 dönem Galatasaray başkanlığı yapmıştır. Özhan Canaydın, pankreas kanseri sebebiyle 22 Mart 2010'da yaşamını yitirmiştir.