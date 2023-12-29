Haberler Kimdir MAKSUT AŞKAR KİMDİR? Maksut Aşkar nereli, kaç yaşında? Yeşil yıldızlı Maksut Aşkar biyografisi...

MAKSUT AŞKAR KİMDİR? Maksut Aşkar nereli, kaç yaşında? Yeşil yıldızlı Maksut Aşkar biyografisi...

Michelin yıldızlı, Türkiye'nin tek Yeşil Yıldızlı şefi Maksut Aşkar, 'Dünyanın en iyi aşçıları' listesinde 88. sıraya adını yazdırarak ülkemiz yemeklerini küresel çapta üne kavuşturan şefler arasında gösterilmektedir. Masterchef'te final heyecanı yaşanırken programa konuk olan Maksut Aşkar'ın hayatı da vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki Maksut Aşkar kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte yeşil yıldızlı Maksut Aşkar biyografisi...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2023 Cuma 09:13 Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2023 Cuma 09:30
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MAKSUT AŞKAR KİMDİR? Maksut Aşkar nereli, kaç yaşında? Yeşil yıldızlı Maksut Aşkar biyografisi...

MAKSUT AŞKAR KİMDİR? | Ülkemizin en ünlü şefleri arasında gösterilen Maksut Aşkar, uluslararası başarılara imza atarak Türk mutfağını küresel çapta tanıtmaktadır. Michelin yıldızının yanı sıra Yeşil yıldıza sahip Türkiye'deki tek isim olan Mesut Aşkar hakkında arama motorlarında 'Maksut Aşkar kimdir, nereli, kaç yaşında? sorularının cevabı araştırılıyor. İşte detaylar...

MAKSUT AŞKAR KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

1976 İskenderun doğumlu olan 47 yaşındaki Maksut Aşkar, turizm ve otelcilik okuduğu 9 sene içinde, profesyonel bir yönetici olmak için mutfak eğitimi de aldı. Okul hayatı boyunca Q jazz club, emporio armani cafe gibi işletmelerde çalıştı. Mezun olduğunda ise Nupera adlı çok mekanlı yiyecek içecek işletmesinde yöneticilik yaptı.

Nupera'dan sonra, Hillside City Club'larda kendi işletmesinin yöneticiliğini yaptı. Maksut Aşkar, çalıştığı bu süre içinde lezzet tasarlama tutkusunu farklı projeler ile ifade etmeye çalıştı. Tasarladığı lezzetleri sergilerle örtüştürdü, karma sergilere dahil oldu ve solo sergiler açtı. Lezzetin tüm duyulara ifade ettiğini savundu. Bu ifade biçimi, yaptığı işlere yansıdı. Birçok önemli marka için lezzet danışmanlığı ve tasarım etkinlikler yaptı.

MAKSUT AŞKAR BİYOGRAFİSİ...

Hillside Beach Club Fethiye, Sofa Otel, Bodrum Maçakızı Otel'e ve başka birçok işletmeye lezzetler tasarlayarak danışmanlıklarını yaptı. Son 6 senesini hayallerinin peşinden koşarak geçiren Maksut Aşkar, önce 2007- 2009 yılları arasında Multi, sonra da 2009-2012 yılları arasında LilBitz adında iki restoranla mutfaktaki yaratıcılığını kanıtladı. Deneyimlerini, Boğaziçi Üniversitesi sertifika programlarında paylaştı ve halen Özyeğin Üniversitesi Turizm ve Otel işletmeciliği bölümünde dersler vererek, kendisi gibi hayallerinin peşinden koşan gençlerle paylaşıyor.

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