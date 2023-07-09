Haberler Kimdir Mehdi Taremi kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Mehdi Taremi kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Transfer piyasasının en çok konuşulan isimleri arasında yer alan İranlı futbolcu Mehdi Taremi yaşamı ve kariyeri merak konusu oldu. Arama motorlarında Mehdi Taremi ile ilgili araştırma yapanlar, Mehdi Taremi kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var? gibi ifadelerle oyuncu hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki, Mehdi Taremi kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı? İşte detaylar...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 09 Temmuz 2023 Pazar 15:40
Mehdi Taremi kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Adı sık sık ülkemizde ve dünya futbolunda transfer ile anılan isimlerden biri olan Mehdi Taremi'nin yaşamı ve kariyeri araştırılıyor. Futbolseverler, İranlı futbolcu ile ilgili tüm detayları araştırıyor. Peki, Mehdi Taremi kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor?

MEHDI TAREMI KİMDİR?

18 Temmuz 1992 tarihinde İran'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Iranjavan takımının altyapısında başladı. Ardından Shahin Bushehr, Persepolis, Al-Gharafa, Rio Ave ve FC Porto gibi takımların formalarını terletti. 30 yaşındaki deneyimli futbolcu, forvet hattında santrfor olarak görev yapıyor. Taremi, 1.85 cm boyunda ve ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor. İran Milli Takımı ile 66 karşılaşmada görev alan Mehdi Taremi, 33 gole imzasını attı. Yıldız futbolcunun güncel piyasa değeri ise 18 milyon euro...

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