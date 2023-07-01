Haberler Kimdir Anis Slimane kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Anis Slimane kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Transfer piyasasının en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Tunuslu futbolcu Anis Slimane yaşamı ve kariyeri merak konusu oldu. Arama motorlarında Anis Slimane ile ilgili araştırma yapanlar, Anis Slimane kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var? gibi ifadelerle oyuncu hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki, Anis Slimane kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı? İşte detaylar...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 01 Temmuz 2023 Cumartesi 14:40 Güncelleme Tarihi: 01 Temmuz 2023 Cumartesi 14:40
Anis Slimane kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Adı sık sık ülkemizde ve dünya futbolunda transfer ile anılan isimlerden biri olan Anis Slimane'nin yaşamı ve kariyeri araştırılıyor. Futbolseverler, Tunuslu futbolcu ile ilgili tüm detayları araştırıyor. Peki, Anis Slimane kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor?

ANİS SLİMANE KİMDİR?

Anis Slimane, 16 Mart 2001 yılında Danimarka'da dünyaya gelmiştir. Tunus uyrukludur. 188 cm boyunda olan Anis Slimane, orta sahada görev yapmaktadır. 29 kez milli formayı giymiştir. Akademisk'te futbola başlamıştır. Bröndby'e transfer olmıştur. 184 maça çıkan Anis Slimane, 16 gol 15 asist üretmiştir.

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