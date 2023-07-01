Anis Slimane kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Adı sık sık ülkemizde ve dünya futbolunda transfer ile anılan isimlerden biri olan Anis Slimane'nin yaşamı ve kariyeri araştırılıyor. Futbolseverler, Tunuslu futbolcu ile ilgili tüm detayları araştırıyor. Peki, Anis Slimane kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor?

ANİS SLİMANE KİMDİR?

Anis Slimane, 16 Mart 2001 yılında Danimarka'da dünyaya gelmiştir. Tunus uyrukludur. 188 cm boyunda olan Anis Slimane, orta sahada görev yapmaktadır. 29 kez milli formayı giymiştir. Akademisk'te futbola başlamıştır. Bröndby'e transfer olmıştur. 184 maça çıkan Anis Slimane, 16 gol 15 asist üretmiştir.