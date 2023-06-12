MASTERCHEF HAMZA KİMDİR? | Masterchef Hamza Mercimek nereli, kaç yaşında? Mesleği ne?

MASTERCHEF HAMZA KİMDİR? | En sevilen yarışma programları arasında yer alan Masterchef, yeni sezona en lezzetli yemeklerle giriş yapmaya hazırlanıyor. MasterChef 2023'te jüri koltuğunda aynı isimler yer alırken yarışmacılardan Hamza Mercimek, arama motorlarında en çok sorgulanan isimler arasında yer aldı. Peki Masterchef Hamza Mercimek kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi? İşte merak edilenler...

MASTERCHEF HAMZA MERCİMEK NERELİ, KAÇ YAŞINDA? MESLEĞİ NE?

MasterChef Hamza, 1996 tarihinde İstanbul Kadıköy'de dünyaya gelmiştir. Memleketi Bolu Mengen olan Hamza, yarışmaya İstanbul'dan katılmaktadır.

Şu anda 27 yaşında olan Hamza, iki kardeştir. Ve kardeşi de aşçıdır. Liseyi Mengen Aşçılar Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi'nde okudu.