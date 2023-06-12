Haberler Kimdir MASTERCHEF ERAY KİMDİR? | Masterchef Eray Aksungur nereli, kaç yaşında? Mesleği ne?

MASTERCHEF ERAY KİMDİR? | Masterchef Eray Aksungur nereli, kaç yaşında? Mesleği ne?

Ekranların en sevilen yarışma programı Masterchef, 2023 sezonuna başlıyor. Birbirinden sürpriz isimlerin yarışmacı kadrosunda yer aldığı programda, Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna jüri koltuğunda oturmaya devam ediyor. Yarışmacılardan Eray Aksungur da en çok araştırılan isimler arasında yerini aldı. Peki Masterchef Eray Aksungur kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne?

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 12 Haziran 2023 Pazartesi 09:00 Güncelleme Tarihi: 12 Haziran 2023 Pazartesi 09:30
MASTERCHEF ERAY KİMDİR? | Masterchef Eray Aksungur nereli, kaç yaşında? Mesleği ne?

MASTERCHEF ERAY KİMDİR? | En sevilen yarışma programları arasında yer alan Masterchef, yeni sezona en lezzetli yemeklerle giriş yapmaya hazırlanıyor. MasterChef 2023'te jüri koltuğunda aynı isimler yer alırken yarışmacılardan Eray Aksungur, arama motorlarında en çok sorgulanan isimler arasında yer aldı. Peki Masterchef Eray Aksungur kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi? İşte merak edilenler...

MASTERCHEF ERAY AKSUNGUR NERELİ, KAÇ YAŞINDA? MESLEĞİ NE?

Eray Aksungur, Bolulu. 23 yaşındaki yarışmacı, Mengen Meslek Yüksekokulu Aşçışılık Bölümü'nü bitirmiş. Aksungur, İstanbul ve Bodrum'da çeşitli otellerde aşçılık yapmış, son olarak Bolu'daki bir otelde çalışmaya başlamış.

Final turunu başarı ile tamamlayan ve ilk 16 yarışmacı arasına giren Aksungur, Show TV'de yayınlanan ve Danilo Zanna'nın da jüri olduğu Lezzet Akademisi yarışmasına da katılmış.

Yarışmadan elendikten sonra farklı sektörlere de el atan Eray Aksungur, kendi markasını oluşturmuş ve çikolata firması kurmuştur.

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