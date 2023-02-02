MICKAEL MALSA KİMDİR? | Mickael Malsa kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı? - Mickael Malsa pozisyonda oynuyor?

2022-2023 sezonu ara transfer döneminde kadrolarını güçlendirmek isteyen Spor Toto Süper Lig ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Mickael Malsa da adı ülkemizdeki ekiplerle geçen isimler arasında yer alıyor. Malsa'nın yaşamı ve kariyeri merak konusu oldu. Peki, Mickael Malsa kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı? - Mickael Malsa pozisyonda oynuyor?

MICKAEL MALSA KİMDİR?

Mickael Malsa, 12 Ekim 1996 yılında Paris'te dünyaya gelmiştir. Malsa, Martinik uyrukludur. İspanya La Liga ekiplerinden Real Valladolid forması giymektedir. Mickael Malsa profesyonel kariyerine Fransa'nın Sochaux takımında başladı.Antwerp, Fortuna Sittard, Platanias, Albacete, Mirandes ve Levante'de de forma giydi. Kulüp kariyerinde 205 karşılaşmada sahaya çıktı. Bu maçlarda 7 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.

