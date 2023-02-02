Haberler Kimdir MICKAEL MALSA KİMDİR? | Mickael Malsa kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı? - Mickael Malsa pozisyonda oynuyor?

MICKAEL MALSA KİMDİR? | Mickael Malsa kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı? - Mickael Malsa pozisyonda oynuyor?

Ara transfer döneminde adı sık sık geçen isimlerden biri de Mickael Malsa oldu. Real Valladolid forması giyen Malsa ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Mickael Malsa kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı? - Mickael Malsa pozisyonda oynuyor?

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2023 Perşembe 17:00
MICKAEL MALSA KİMDİR? | Mickael Malsa kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı? - Mickael Malsa pozisyonda oynuyor?

2022-2023 sezonu ara transfer döneminde kadrolarını güçlendirmek isteyen Spor Toto Süper Lig ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Mickael Malsa da adı ülkemizdeki ekiplerle geçen isimler arasında yer alıyor. Malsa'nın yaşamı ve kariyeri merak konusu oldu. Peki, Mickael Malsa kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı? - Mickael Malsa pozisyonda oynuyor?

MICKAEL MALSA KİMDİR?

Mickael Malsa, 12 Ekim 1996 yılında Paris'te dünyaya gelmiştir. Malsa, Martinik uyrukludur. İspanya La Liga ekiplerinden Real Valladolid forması giymektedir. Mickael Malsa profesyonel kariyerine Fransa'nın Sochaux takımında başladı.Antwerp, Fortuna Sittard, Platanias, Albacete, Mirandes ve Levante'de de forma giydi. Kulüp kariyerinde 205 karşılaşmada sahaya çıktı. Bu maçlarda 7 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.

DİĞER
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Cimbom'da bir ayrılık daha! Süper Lig ekibine gidiyor...
Yedi Kocalı Hürmüz de kimmiş! Rafet El Roman'ın eski eşi Tuğba Altıntop bakın kaç kez imam nikahı kıymış! Tam tamına...
Emre Demir'e flaş öneri: Bunu F.Bahçe'de sakın yapma
Dünya basını Icardi'yi konuşuyor! İşte atılan manşetler
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Amir Hadziahmetovic kimdir, hangi pozisyonda oynuyor?
BARIŞ MANÇO KİMDİR?
💰DOLAR NE KADAR OLDU?
MANİSA TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2023
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Konyaspor'dan Hadziahmetovic'e veda! Konyaspor'dan Hadziahmetovic'e veda! 16:34
Varane Fransa Milli Takımı'nı bıraktı Varane Fransa Milli Takımı'nı bıraktı 16:17
Başakşehir Adnan Januzaj ile anlaştı! Başakşehir Adnan Januzaj ile anlaştı! 16:08
Abdülkerim patlaması! Taraftardan Pedro göndermesi Abdülkerim patlaması! Taraftardan Pedro göndermesi 16:07
Juventus - Lazio maçı saat kaçta? Juventus - Lazio maçı saat kaçta? 15:55
Euroleague'de haftanın MVP'si Will Clyburn Euroleague'de haftanın MVP'si Will Clyburn 15:49
Daha Eski
Real Madrid - Valencia maçı saat kaçta? Real Madrid - Valencia maçı saat kaçta? 15:41
Garry Rodrigues Türkiye'ye dönüyor! Yeni adresi... Garry Rodrigues Türkiye'ye dönüyor! Yeni adresi... 15:40
Beşiktaş'tan Ersan Martin'e geçmiş olsun mesajı! Beşiktaş'tan Ersan Martin'e geçmiş olsun mesajı! 15:24
Isco Süper Lig yolunda! Resmi açıklama geldi Isco Süper Lig yolunda! Resmi açıklama geldi 15:23
F.Bahçe'den Gustavo kararı! Flamengo... F.Bahçe'den Gustavo kararı! Flamengo... 15:16
Beşiktaş'ta Sivasspor mesaisi! Rachid Ghezzal... Beşiktaş'ta Sivasspor mesaisi! Rachid Ghezzal... 15:13