Haberler Kimdir CEMAL CAN KİMDİR? | Cemal Can kaç yaşında, nereli, mesleği ne, evli mi, çocuğu var mı? - Cemal Can burcu, boyu, kilosu...

CEMAL CAN KİMDİR? | Cemal Can kaç yaşında, nereli, mesleği ne, evli mi, çocuğu var mı? - Cemal Can burcu, boyu, kilosu...

Ekranların en sevilen yarışma programlarından Masterchef'e katılan Cemal Can, izleyicilere keyif dolu anlar yaşattı. Sezonu ünlüler yarışıyla kapatan Masterchef'e katılan Cemal Can hakkında arama motorlarında 'Cemal Can kimdir? Cemal Can kaç yaşında, nereli, mesleği ne, evli mi, çocuğu var mı? - Cemal Can burcu, boyu, kilosu kaç?' sorularının cevabı araştırılıyor. İşte detaylar...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2023 Cumartesi 15:42 Güncelleme Tarihi: 14 Ocak 2023 Cumartesi 16:10
CEMAL CAN KİMDİR? | Cemal Can kaç yaşında, nereli, mesleği ne, evli mi, çocuğu var mı? - Cemal Can burcu, boyu, kilosu...

İnternetin fenomen isimlerinden Cemal Can, bu kez Masterchef Türkiye programı ile karşımıza çıktı. İzleyenlerin kahkalara boğulduğu ve hem yarışmacıların hem de seyircilerin eğlence dolu dakikalar geçirdiği Masterchef Ünlüler etabında yarışan Cemal Can hakkında arama motorlarında araştırılan Cemal Can kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne, evli mi, çocuğu var mı? - Cemal Can burcu, boyu, kilosu kaç? sorularının cevabını haberimizde derledik.

💥"G.SARAYDA ŞAMPİYONLUK RÜZGARI ESİYOR"

💣ALMAN DEVİNDEN FERDİ BOMBASI!

👉BEŞİKTAŞ'TA ORTA SAHAYA 2 ADAY!👈

CEMAL CAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ, MESLEĞİ NE?

27 yaşındaki Cemal Can Canseven, 25 Mayıs 1995'te İzmir Foça da Rukiye ve İrfan Canseven'in oğlu olarak dünyaya geldi. Baba tarafından Selanik göçmeni, anne tarafından ise Rizelidir. Cemal ismini dedesinden alan Canseven, Can ismini ise koyu Fenerbahçeli ve Can Bartu hayranı olan babası İrfan Canseven vesilesiyle eski milli futbolcu, sinyor lakaplı Can Bartu'dan almıştır.

Eğitim hayatına İzmir'de, Mavişehir İlkokulunda başlayan Canseven, 10 yaşından 14 yaşına kadar Fenerbahçe Spor Kulübü'nün Foça Altyapı futbol okulunda 10 yaşından 14 yaşına kadar kaptanlık ve kalecilik yaptı.

Liseyi bitiren Canseven, 2013 yılında İstanbul Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişimi bölümünü kazanarak İstanbul'a geldi. Bir yandan okurken bir yandan da modellik yapan Canseven, arkadaşının tavsiyesiyle de İstanbul DJ Academy'e kaydolup sertifikasını almış ve DJ'lik kariyerine başlamıştır.

Televizyona ilk adımını ise Cappy ve Cornetto reklamıyla atan Cemal Can 2020 yılında Survivor Türkiye yarışmasına katılarak devam etmiştir. Yarışmada insanlara kendini sevdirmiş, yarışma sonunda ise bunu şampiyonlukla taçlandırmıştır. Yarışma sırasında hızla yükselen takipçi sayısıyla da bunu göstermiştir.

Yarışmadan sonra birçok teklif alan Canseven, ilk dergi çekimini InStyle Men Türkiye Ekim sayısının kapak konuğu olarak gerçekleştirmiştir. Daha sonra Based İstanbul ve dünyaca ünlü, Ricky Martin ve İtalyan grup Måneskin'in de daha önce yer aldığı Cap 74024 dergisiyle devam etmiştir.

Amerika'ya tatil için giden Cemal Can Canseven dünyaca ünlü marka Valentino'nun kendisine attığı DM ile markayla anlaşma yapmıştır. Valentino ile ilk işini çanta tanıtımıyla yapan Canseven, devamında marka ürünleriyle reels çekmiştir. Ekim 2021 ve 2022'de Valentino'nun Paris Moda Haftası'ndaki defilesine, 2022'de Valentino Beauty markasının parfüm tanıtımı için Roma'ya davet edilmiştir. Markayla yaptığı işbirlikleri arasından en çok ses getiren ise Lady Gaga'nın da yüzü olduğu Voce Viva parfümüne çektiği reels olmuştur.

Modellik ve influencerlık kariyeri bir yana oyunculuk kariyeri de 2021'de dijital platform Exxen'in ilk dizilerinden olan, başrolünü Aleyna Tilki ile paylaştığı gençlik ve müzikal dizi İşte Bu Benim Masalım ile başlamıştır.

Dizi çekimlerinden önce şarkıcılık çıkışı için hazırlıklara başlayan Cemal Can Canseven, ilk adımı Meltem Taşkıran'dan şan eğitimi alarak atmıştır. Müzik tarzı olarak kendini pop müziğe yakın hisseden Canseven, klibini Gülşen Aybaba'nın çektiği, söz ve bestesi Sinan Akçıl'a ait olan, aranjesini Mustafa Ceceli'nin, yapımcılığını da Samsun Demir'in yaptığı "Kahraman" isimli teklisini 25 Mart 2021'de piyasaya sürdü.

Kahraman şarkısı Apple Music Top 100'de 12. sırada, Zirvedekiler: Türkçe Pop listesinde 4. sırada, içinde Global isimlerin de bulunduğu Bugün'ün hitleri listesinde 21. sırada yer almıştır. Fizy en çok paylaşılan şarkı listesinde zirvede yer almış, iTunes üzerinden tüm türlerde 2, Pop müzikte 1.sıraya oturmuştur. Şarkının klibi ise 24 saatte 1,4 M izlenerek başka bir başarıya imza atmıştır. Youtube Worldwide listesinde en çok izlenen klipler sıralamasında da 28.sıraya kadar çıkmıştır.

CEMAL CAN EVLİ Mİ, ÇOCUĞU VAR MI?

Cemal Can'ın fenomen Danla Biliç ile sevgili olduğu iddia edilirken ikili, yakın arkadaş olduklarını öne sürdü. Cemal Can'ın çocuğu bulunmuyor.

CEMAL CAN BURCU, BOYU, KİLOSU...

1,86 metre boyundaki ve 82 kg ağırlığındaki Cemal Can'ın burcu İkizlerdir.

DİĞER
2023'te zengin olacak burçlar açıklandı! Onlar yeni yılda paraya para demeyecek...
Demet Özdemir'in ablası Derya'nın son halini görenler gözlerine inanamadı "Kaşlarım yok" Demet Özdemir'in kardeşi Derya...
Fenerbahçe'de transfer hareketliliği!
4 gol var kazanan yok!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Ceyhun Fersoy kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi, çocuğu var mı?
Buse Varol kimdir, kaç yaşında, nereli, burcu, boyu, kilosu kaç?
Begüm Öner kimdir, kaç yaşında, çocuğu var mı?
Çılgın Sayısal Loto sonuçları (14 Ocak 2023)
Barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? (14 Ocak 2023)
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
4 gol var kazanan yok! 4 gol var kazanan yok! 15:36
Güneş'ten flaş Weghorst sözleri! Güneş'ten flaş Weghorst sözleri! 15:28
Trabzonspor - Başakşehir maçı saat kaçta? Trabzonspor - Başakşehir maçı saat kaçta? 15:10
G.Saray F.Bahçe U19 CANLI İZLE G.Saray F.Bahçe U19 CANLI İZLE 14:56
Fenerbahçe Gaziantep FK maçına hazır! Fenerbahçe Gaziantep FK maçına hazır! 13:32
Beşiktaş ve F.Bahçe o ismin peşinde! Beşiktaş ve F.Bahçe o ismin peşinde! 14:16
Daha Eski
Eskişehir’den İtalya’ya transfer Eskişehir’den İtalya’ya transfer 14:17
Rossi ve transfer piyangosu! Teklif... Rossi ve transfer piyangosu! Teklif... 14:35
Galatasaray'a FIFA'dan transfer yasağı! Galatasaray'a FIFA'dan transfer yasağı! 14:44
Lens - Auxerre maçı saat kaçta? Lens - Auxerre maçı saat kaçta? 14:46
Marsilya - Lorient maçı saat kaçta? Marsilya - Lorient maçı saat kaçta? 14:49
Lyon - Strasbourg maçı saat kaçta? Lyon - Strasbourg maçı saat kaçta? 14:53