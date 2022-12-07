Haberler Kimdir ALDATMAK ELMAS HEVES KİMDİR? | Defne Samyeli kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Defne Samyeli burcu, boyu, kilosu...

ALDATMAK ELMAS HEVES KİMDİR? | Defne Samyeli kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Defne Samyeli burcu, boyu, kilosu...

Başrollerini Vahide Perçin, Ercan Kesal ve Mustafa Uğurlu'nun paylaştığı atv ekranlarının en sevilen dizilerinden Aldatmak, kadrosuna kattığı yeni isimlerle magazin gündeminde ilk sırada yerini aldı. Konusuyla olduğu kadar oyuncu kadrosuyla da oldukça beğenilen dizinin yeni yüzlerinden birnin Defne Samyeli olacağını duyan diziseverler arama motorlarında 'Aldatmak Elmas Heves kimdir? Defne Samyeli kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Defne Samyeli burcu, boyu, kilosu...' konularını arşatırıyor. Detaylar haberimizde...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2022 Çarşamba 16:00 Güncelleme Tarihi: 07 Aralık 2022 Çarşamba 16:00
ALDATMAK ELMAS HEVES KİMDİR? | Defne Samyeli kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Defne Samyeli burcu, boyu, kilosu...

Aile mahkemesi hakimi bir kadının, mutlu sandığı kendi ailesini anlatan Aldatmak dizisi, heyecan dolu yeni bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu'nun başrollerini paylaştığı dizinin kadrosuna yeni isimler katmasıyla heyecan daha da artıyor. Peki Aldatmak Elmas Heves kimdir? Defne Samyeli kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? İşte Defne Samyeli burcu, boyu, kilosu...

DEFNE SAMYELİ KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA, MESLEĞİ NE?

50 yaşındaki Defne Samyeli, 1 Temmuz 1972 yılında İstanbul'da, İstanbullu amiral bir babanın ve otelcilik eğitimi almış, Adana'nın Ramazanoğulları ailesinden gelen bir annenin kızı olarak dünyaya geldi. 1991 yılında katıldığı güzellik yarışmasında üçüncü oldu. 1999 yılından itibaren üç yıl Kanal D Ana Haber'de haber sunuculuğu yaptı.

Kanal D Ana Haber'de farklı haber sunuş tarzıyla uluslararası iki ödüle layık görüldü. 2000 yılında rahim ağzı kanserine yakalanarak New York'ta ameliyat geçirip nekaheti sonrası Türkiye'ye döndü. 2002 yılında Güneş gazetesinde köşe yazarlığı yapmaya başladı.

2009 yılında Güneş gazetesiyle yollarını ayırdı. 2010 yılında atv'de yayımlanan Her Şey Bambaşka isimli programı sundu. 2013 yılında Milliyet gazetesinde yeniden köşe yazarlığı yapmaya başladı. 3 Ocak 2015 yılında Milliyet gazetesiyle de yollarını ayırdı.

DEFNE SAMYELİ BURCU, BOYU, KİLOSU...

1.72 metre boyundaki ve 50 kg ağırlığındaki Defne Samyeli'nin burcu yengeçtir.

ALDATMAK ELMAS HEVES KİMDİR?

Kazandığı davalarla büyük ses getiren Elmas Heves (Defne Samyeli), mesleğindeki başarılarıyla kendini kanıtlamış çok ünlü bir boşanma avukatıdır. Her davadan başarı ile ayrıldığı için kendine sarsılmaz bir güven duyar. Güzide'nin avukat olarak Elmas'ı seçmesi Tarık'la arasında büyük bir güç savaşı başlatacaktır.

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